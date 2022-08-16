- 1/3
- 2/3
- 3/3
تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - وفقًا لمنشور يوم الأحد على موقع تويتر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو"، والمعروف أيضًا باسم سي زي، فإن حوالي ٥٠ مستخدمًا فقط من بين ٧٠٠٠ مستخدم يزعمون أنهم موظفون في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم على لينكد إن حقيقيون. حيث أعرب المدير التنفيذي عن أسفه لعدم وجود نظام مصادقة معرف حقيقي على لينكد إن، قائلًا:
"كنت أتمنى أن يكون لدى لينكد إن ميزة للسماح للشركة بالتحقق من الأشخاص. فهناك العديد من المحتالين الذين يدعون أنهم "مسؤولين عن الإدراج" على لينكد إن. لذا يرجى توخي الحذر".
عادةً ما تبدأ عملية احتيال العملات المشفرة على لينكد إن كطلب غير منتظر من مدير تنفيذي لبورصة عملات مشفرة إلى أصحاب المصلحة في المشروع فيما يتعلق بإدراج محتمل لتوكن. وقد تم تصميم الملفات الشخصية بذكاء لإظهار سنوات من الخبرة في الصناعة، جنبًا إلى جنب مع اتصالات متعددة، تصل أحيانًا إلى أكثر من ٥٠٠، لاشتقاق صورة من الشرعية الظاهرة.
بعد العثور على الضحية، يرسل المحتال بعد ذلك مستندًا عبر البريد الإلكتروني أو تيليغرام يحتوي على تفاصيل عملية الإدراج بالإضافة إلى إيداع الأمان الأولي المطلوب لـ "الخدمة". وبمجرد أن ينقل الضحية الأصول الرقمية المطلوبة إلى عنوان الإيداع، يقوم المحتال بقطع جميع جهات الاتصال ويهرب بالأموال.
لا تتطلب البورصات المشروعة بشكل عام إيداعات أولية أو رسوم إدراج. بدلًا من ذلك، يقوم فريق العناية الواجبة بمراجعة التوكن المحتمل من حيث الأمان والامتثال والإطار القانوني والمرافق العامة للمشروع، ثم يقوم بجدولة اجتماع مع جهة إصدار الأصول لمناقشة المزيد من الخطوات. واعتمادًا على حجم المشروع، يمكن للمطورين أن ينزعجوا من خلال ما يسمى بمقترحات الإدراج المزيفة على أساس يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر سي زي: ٥٠ ملفًا شخصيًا فقط أو نحو ذلك على لينكد إن من بين ٧٠٠٠ موظف في باينانس تعتبر حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.