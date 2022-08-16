سي زي: ٥٠ ملفًا شخصيًا فقط أو نحو ذلك على لينكد إن من بين ٧٠٠٠ موظف في باينانس تعتبر حقيقية

تام شمس - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:52 صباحاً - وفقًا لمنشور يوم الأحد على موقع تويتر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو"، والمعروف أيضًا باسم سي زي، فإن حوالي ٥٠ مستخدمًا فقط من بين ٧٠٠٠ مستخدم يزعمون أنهم موظفون في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم على لينكد إن حقيقيون. حيث أعرب المدير التنفيذي عن أسفه لعدم وجود نظام مصادقة معرف حقيقي على لينكد إن، قائلًا:

"كنت أتمنى أن يكون لدى لينكد إن ميزة للسماح للشركة بالتحقق من الأشخاص. فهناك العديد من المحتالين الذين يدعون أنهم "مسؤولين عن الإدراج" على لينكد إن. لذا يرجى توخي الحذر".

عادةً ما تبدأ عملية احتيال العملات المشفرة على لينكد إن كطلب غير منتظر من مدير تنفيذي لبورصة عملات مشفرة إلى أصحاب المصلحة في المشروع فيما يتعلق بإدراج محتمل لتوكن. وقد تم تصميم الملفات الشخصية بذكاء لإظهار سنوات من الخبرة في الصناعة، جنبًا إلى جنب مع اتصالات متعددة، تصل أحيانًا إلى أكثر من ٥٠٠، لاشتقاق صورة من الشرعية الظاهرة.

عرض إدراج غير منتظر من عضو على لينكد إن يدعي أنه من بيتهامب. المصدر: زيوان صن

بعد العثور على الضحية، يرسل المحتال بعد ذلك مستندًا عبر البريد الإلكتروني أو تيليغرام يحتوي على تفاصيل عملية الإدراج بالإضافة إلى إيداع الأمان الأولي المطلوب لـ "الخدمة". وبمجرد أن ينقل الضحية الأصول الرقمية المطلوبة إلى عنوان الإيداع، يقوم المحتال بقطع جميع جهات الاتصال ويهرب بالأموال.

وثيقة مزيفة للإدراج على بيتفينكس، والتي تدعي أنها تتطلب إيداع ٢٥٠،٠٠٠ USDT لبدء العملية. المصدر: زيوان صن

لا تتطلب البورصات المشروعة بشكل عام إيداعات أولية أو رسوم إدراج. بدلًا من ذلك، يقوم فريق العناية الواجبة بمراجعة التوكن المحتمل من حيث الأمان والامتثال والإطار القانوني والمرافق العامة للمشروع، ثم يقوم بجدولة اجتماع مع جهة إصدار الأصول لمناقشة المزيد من الخطوات. واعتمادًا على حجم المشروع، يمكن للمطورين أن ينزعجوا من خلال ما يسمى بمقترحات الإدراج المزيفة على أساس يومي.