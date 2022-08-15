بلومبرغ: شركة دراغون فلاي لرأس المال الاستثماري التي تركز على العملات المشفرة تستحوذ على صندوق تحوط

استحوذت شركة استثمارات العملات المشفرة "دراغون فلاي" على صندوق استثمار يركز على الأصول الرقمية بمبلغ لم يتم الكشف عنه - وهي خطوة قال الشريك الإداري حسيب قريشي إنها تعكس اتجاه التوحيد الواسع الجاري في هذه الصناعة.

وقد ذكرت بلومبرغ يوم الاثنين أن دراغون فلاي اشترت ميتاستيبل كابيتال، وهو صندوق تحوط شارك في تأسيسه نافال رافكينات في عام ٢٠١٤، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وعند القيام بذلك، أسقطت دراغون فلاي كلمة "كابيتال" من اسمها وخضعت لعملية إعادة تسمية كاملة لتعكس تفويضها المتزايد في مجال الأصول الرقمية.

حيث أخبر قريشي بلومبرغ أن شركته "تلتزم بجذورنا المتأصلة في العملات المشفرة" في وقت تخرج فيه الصناديق التقليدية من الأصول الرقمية بالكامل بسبب السوق الهابطة. فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي، عمقت دراغون فلاي تعرضها لقطاع العملات المشفرة من خلال سلسلة من جولات الاستثمار الخاص. وفي أبريل من هذا العام، أغلقت دراغون فلاي جولة استثمار بقيمة ٦٥٠ مليون دولار لتوسيع محفظتها التي تركز على العملات المشفرة. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، شهدت الزيادة مشاركة من شركات مثل تايغر غلوبال وسيكويا تشاينا وإنفسكو وكيه كيه آر.

وقبل الاستحواذ عليها، وصفت ميتاستيبل استراتيجيتها بأنها "استثمار ذو قيمة طويلة الأجل" في قطاع العملات المشفرة. واعتبارًا من ٣١ يوليو، كان لدى الشركة أكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.