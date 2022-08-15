باينانس تحصل على الموافقة المبدئية للعمل في كازاخستان

اتخذت هيئة الخدمات المالية في أستانا، أو AFSA، وهي جهة تنظيمية مالية مستقلة في كازاخستان، خطوة نحو ترخيص بورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس للعمل في البلاد.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت الهيئة إنها منحت موافقة مبدئية على تشغيل باينانس كمرفق تداول أصول رقمي وتقديم خدمات الحفظ في مركز أستانا المالي الدولي، وهو مركز مالي في العاصمة نور سلطان. وفي منشور مدونة يوم الاثنين، قالت باينانس إنه يلزم عليها إكمال عملية التقديم للموافقة، والتي من المتوقع أن تقوم بها بورصة العملات المشفرة "في الوقت المناسب".

ووفقًا للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في أستانا، نورخات كوشيموف، فإن التحرك نحو منح باينانسترخيصًا للعمل في كازاخستان يمكن أن يؤدي إلى تطوير "نظام بيئي حيوي لصناعة الأصول الرقمية محليًا وإقليميًا". وقد أوضح مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي تشانغ بينغ زاو، أو سي زي، أن البورصة تهدف إلى اتباع نهج "الامتثال أولًا"، وتوفير المنتجات والخدمات "في بيئة آمنة ومنظمة بشكل جيد" على مستوى العالم.

في مايو، التقى ي زي مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ووقعت مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز "تطوير سوق الأصول الافتراضية" في البلاد. وبموجب الإطار المقترح، ستساعد باينانس كازاخستان في تطوير المبادئ التوجيهية التشريعية والسياسات التنظيمية للعملات المشفرة.