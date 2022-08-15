شغالاكسي ديجيتال تنهي الاستحواذ على بيتغو، مشيرةً إلى خرق العقد

تام شمس - الاثنين 15 أغسطس 2022 05:49 مساءً - بعد أكثر من عام من الجهود المبذولة للاستحواذ على شركة بيتغو لخدمة حفظ الأصول الرقمية، قررت شركة الاستثمار في العملات المشفرة التابعة لمايك نوفوغراتز، غالاكسي ديجيتال، التخلي عن عملية الاستحواذ.

حيث أنهت شركة غالاكسي عملية الاستحواذ على بيتغو، مشيرةً إلى خرق العقد، حسبما أعلنت الشركة رسميًا يوم الاثنين.

ووفقًا للبيان، مارست شركة غالاكسي حقها في إنهاء الصفقة تماشيًا مع اتفاقية الاستحواذ بعد فشل بيتغو في تقديم بيانات مالية مدققة لعام ٢٠٢١ بحلول ٣١ يوليو ٢٠٢٢. وأشارت غالاكسي إلى أنه لا توجد رسوم إنهاء مستحقة الدفع فيما يتعلق بالإنهاء.

وحسما ورد سابقًا، أعلنت شركة غالاكسي في الأصل عن خطط للاستحواذ على بيتغو في مايو ٢٠٢١ كجزء من خططها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. وبعد عدة تأخيرات في الاستحواذ، كان من المتوقع أن تنهي شركة غالاكسي الصفقة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

على الرغم من إنهاء عملية الاستحواذ على بيتغو، لا تزال غالاكسي تواصل طريقها إلى الإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية، حسبما صرح الرئيس التنفيذي نوفوغراتز، قائلًا:

"تظل غالاكسي في وضع يمكنها من النجاح والاستفادة من الفرص الإستراتيجية للنمو بطريقة مستدامة. ونحن ملتزمون بمواصلة عمليتنا للإدراج في الولايات المتحدة."

كجزء من خطط الإدراج في الولايات المتحدة، تعمل غالاكسي على إعادة تنظيم عملياتها لتصبح شركة مقرها في ولاية ديلاوير.