مديرٌ تنفيذي في سامسونغ نكست يجادل بأن مشاريع ويب ٣ يجب أن تواجه تحدي الاستخدام

تام شمس - الاثنين 15 أغسطس 2022 05:49 مساءً - في حين أظهر ويب ٣ الكثير من الإمكانات منذ إنشائه حتى اليوم، لا يزال البعض يعتقد أن هناك تحديًا يجب أن يواجهه اللاعبون في المجال، وهو أمر مفيد، وفقًا لمسؤول تنفيذي في سامسونغ نكست.

ففي مقابلة، تحدث ريموند لياو، المدير الإداري في سامسونغ نكست، عن تحرك الشركة للغوص في ويب ٣ من خلال الاستثمار في تمويل الآلات، وهو مصطلح صاغه مشروع أيوتكس لوصف نموذج مستقبلي تصبح فيه الأجهزة القوة العاملة الأساسية التي تدعمها تقنيات ويب ٣.

ووفقًا للياو، يركز سامسونغ نكست على الاستثمار في بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وهذا هو السبب في أن تمويل الآلات أصبحت مجال اهتمام. حيث أوضح قائلًا:

"لذا، يمكنك أن نرى أن ما تسعى إليه أيوتكس يلائم العديد من مجالات تركيزنا. [...] وآمل أن نتمكن من المساهمة في مزيد من النجاح لرؤية تمويل الآلات. إنه أمر مثير للغاية."

بغض النظر عن تمويل الآلات، تحدث المدير التنفيذي لشركة سامسونغ أيضًا عن ويب ٣ وكيف أن شتاء العملات المشفرة يمثل فرصة للمستثمرين. حيث قال لياو إن هذا العام أفضل من العام الماضي وهو جيد للمستثمرين وبناة المنتجات. في الماضي، اعتقد المسؤول التنفيذي أن عائدات السوق "مبالغ فيها للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي أيضًا أنه بدلًا من التركيز على عوائد ١٠x، يجب أن تركز الصناعة على التنفيذ ومواجهة تحدي الاستخدام لتوسيع نظام ويب ٣ البيئي. حيث قال إنه: