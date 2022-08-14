ڤيلودروم تسترد ٣٥٠ ألف دولار من الأموال المسروقة من عضو الفريق "غاباغول"

تام شمس - الأحد 14 أغسطس 2022 05:54 مساءً - أعلنت شركة ڤيلودروم فاينانس، وهي سوق للتداول والسيولة، عن استرداد مبلغ ٣٥٠ ألف دولار المسروق يوم ٤ أغسطس. ومع ذلك، تحولت المناسبة إلى مرارة عندما أشارت التحقيقات الداخلية إلى تورط أحد أعضاء الفريق البارزين، الذي يحمل الاسم المستعار غاباغول.

ففي يوم ٤ أغسطس، تم استنزاف مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من إحدى محافظ ڤيلودروم عالية القيمة - المخصصة لصناديق التشغيل مثل الرواتب - قبل أن يتم تحويلها إلى محفظة خزينة الشركة متعددة المهام. حيث كشف تحقيق داخلي لاحق عن هوية المهاجم، مما سمح للشركة باستعادة المسروقات بأكملها. وكشف البيان الرسمي لڤيلودروم:

"لقد خاب أملنا كثيرًا حين علمنا أن المهاجم كان العضو الزميل في الفريق غاباغول."

وفي حين جاء العديد من أعضاء المجتمع لدعم المبرمج البارز، اعترف غاباغول بالادعاءات المقدمة ضده بعد تحقيق ڤيلودروم.

بعد ما يقرب من ست ساعات، أصدر غاباغول مذكرة تكشف عن أحداث مختلفة دفعته إلى محاولة السرقة. وكان أكبر خطأ لشركة ڤيلودروم هو منح ملكية المفتاح الخاص لمحفظتها لخمسة أفراد، من بينهم غاباغول.

خسر غاباغول، مثله مثل العديد من المستثمرين الآخرين، مبالغ طائلة من المال خلال انهيار العملات المشفرة في عام ٢٠٢٢. وفي محاولة لتعويض الخسائر، اتخذ غاباغول قرارًا متسرعًا بسحب ٣٥٠ ألف دولار من مختلف العملات المشفرة فقط لتحويلها إلى إيثريوم (ETH) وإرسالها إلى تورنيدو كاش.

ملاحظة غاباغول مع اعترافه بسرقة الڤيلودروم. المصدر: تويتر

بحلول الوقت الذي قرر فيه غاباغول إعادة الأموال المسروقة، كان محققو ڤيلودروم قد اكتشفوا بالفعل مشاركته. وأنهى المذكرة بالقول:

"لا يوجد الكثير لأقوله. أنا غبي للغاية، وخجول بشكل لا يصدق من نفسي و(بصراحة) غير متأكد مما يلي، من الناحية القانونية".

من ناحية أخرى، كشفت ڤيلودروم عن العمل مع المستشار القانوني لتحديد الخطوات التالية. ومن الآن فصاعدًا، قررت ڤيلودروم إلغاء ملكية المفاتيح الخاصة من أعضاء الفريق وبدلًا من ذلك إعداد خزائن غنوسيس لجميع العمليات النقدية.