سعر بيتكوين يصل إلى ٢٥ ألف دولار، حيث تطلق الأصوات الهبوطية على سعر بيتكوين "قمة مزدوجة"

تام شمس - الأحد 14 أغسطس 2022 05:54 مساءً - ارتفعت عملة بيتكوين (BTC) عبر ٢٥٠٠٠ دولار لأول مرة منذ شهور يوم ١٤ أغسطس، لكن المتداولين رفضوا المخاطرة بأي فرصة للارتفاع.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تنتج عطلة نهاية الأسبوع نقرة موجزة بقيمة ٢٥٠٠٠ دولار لبيتكوين

تتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زيادة مفاجئة على زوج بيتكوين مقابل الدولار، والتي بلغت ٢٥٠٥٠ دولارًا على بيتستامب في شمعة مستوى ٣٥٠ دولارًا للساعة.

نقلت هذه الخطوة الزوج إلى أفضل مستوى جديد منذ ١٣ يونيو، مما أدى إلى محو المزيد من الخسائر التي شهدها ذلك اليوم في تصحيح سعر بيتكوين الكبير.

ومع ذلك، عند تحليل إعداد السوق، ظلت النغمات الهبوطية المألوفة قائمة.

فبالنسبة لحساب تويتر الشهير Il Capo of Crypto، يبدو أن أحدث الارتفاعات توفر آخر قطعة من اللغز قبل ظهور اتجاه هبوطي جديد.

كان Il Capo قد دعا سابقًا إلى ذروة تتراوح بين ٢٥٠٠٠ دولار و٢٥٥٠٠ دولار قبل أن تغير عملة بيتكوين اتجاهها لتتجه نحو الأسفل.

وأضاف في منشور لاحق "تم بلوغ ٢٥ ألف دولار لكن لا توجد إشارات هبوطية بعد".

"يمكن أن نرى ارتفاعًا آخر يصل إلى ٢٥٤٠٠-٢٥٥٠٠، لكن قمة السوق الهابط قريبة جدًا. معظم العملات البديلة تصل إلى مستويات مقاومة كبيرة."

وكان زميله المتداول Crypto Tony حذرًا أيضًا، حيث دعى إلى قيام بيتكوين بقلب نطاق مقاومة النطاق متعدد الأشهر عند ٢٤٥٠٠ دولار لدعم التفكير في صفقات الشراء.

وكان البعض الآخر يأمل في استمرار الاتجاه، بما في ذلك Dave the wave، الذي نظر إلى إشارات مشجعة على مؤشر انحراف تقارب متوسط ​​التقارب (MACD) في بيتكوين كدليل.

يسمح MACD، وهو مؤشر الاتجاه الكلاسيكي، للمتداولين بقياس قوة اتجاه مخطط معين، وإعطاء إشارات البيع والشراء على أطر زمنية متعددة في العملية.

وقد لخص في ذلك اليوم أن "الكثير من الضغط التصاعدي يتزايد عند مستوى المقاومة".

"إن مؤشر MACD الأسبوعي على وشك العبور من مركز بيع مفرط أدنى بكثير من خط الصفر. وهو اتجاه صعودي."

المخطط البياني المشروح لزوج بيتكوين مقابل الدولار مع مؤشر MACD. المصدر: Dave the wave/ تويتر

إيثريوم يتضاعف على ٢٠٠٠ دولار

في هذه الأثناء، حدث ارتفاع أكثر تواضعًا لأكبر عملة بديلة من إيثريوم (ETH)، والتي تمكنت من الوصول إلى ٢٠٣٠ دولارًا في اليوم.

بعد تجاوز علامة ٢٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مايو في وقتٍ سابق من عطلة نهاية الأسبوع، بدا أن زوج إيثريوم مقابل الدولار في وضع التوحيد مع عدم استمرار الزخم الكبير.

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدار الساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

وبالنظر إلى المستقبل، كان هناك الكثير من المتداولين المستعدين للمراهنة على الأوقات الصعودية المقبلة.

حيث جادل Moustache جنبًا إلى جنب مع مخطط مقارن لإيثريوم الآن مقابل ٢٠١٦-٢٠١٧، "نواصل اتباع هيكل الدورة الأخيرة تمامًا ولا يزال معظم الناس في حالة عدم تصديق. ٥٠٠٠ دولار (+) لزوج إيثريوم مقابل الدولار ليس مجرد ميم".

وفي حالة حدوث ارتداد، في هذه الأثناء، نظر جاكيس إلى المقاومة القديمة على زوج إيثريوم مقابل بيتكوين كنقطة دخول.

ولا يزال زوج إيثريوم مقابل الدولار يحوم حول ٢٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور، مع وصول زوج إيثريوم مقابل بيتكوين إلى أعلى مستوياته خلال ٨ أشهر.

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