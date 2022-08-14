بلو بينكس تقوم بفصل الموظفين وتوقف سحب الأموال بحجة اختراق وسرقة ٣٢ مليون دولار

تام شمس - الأحد 14 أغسطس 2022 09:52 صباحاً - ورد أن بلو بينكس، وهي منصة إقراض برازيلية للعملات المشفرة، منعت جميع مستخدميها البالغ عددهم ٢٢ ألفًا من سحب أموالهم بعد اختراق مزعوم خسرت فيه ٣٢ مليون دولار (أو ١٦٠ مليون ريال برازيلي). وفي حين لم يتم توفير أي تفاصيل حول الاختراق، زُعم أن الشركة قامت بتسريح معظم موظفيها.

تنضم بلو بينكس إلى القائمة المتزايدة لشركات العملات المشفرة التي فشلت في الوفاء بوعدها بتحقيق عوائد هائلة في شتاء العملات المشفرة هذا. حيث وعدت شركة إقراض العملات المشفرة البرازيلية بعوائد تصل إلى ٦٦٪ للمستخدمين الذين يستثمرون في العملات المشفرة عبر طرق كسب داخلية مختلفة.

وقد سلط تقرير من لوحة الأخبار المحلية بورتال دو بيتكوين الضوء على أن بلو بينكس أوقفت جميع أشكال عمليات السحب بعد وقوعها ضحية لاختراق "شديد العدوانية". ووفقًا لمحامي بلو بينكس، أسورامايا كوثومي، أسفر الهجوم عن خسارة قدرها ٣٢ مليون دولار، وهو ما وجد المستثمرون صعوبة في تصديقه - نظرًا لعدم الوضوح بشأن الاختراق المزعوم.

وفي الكلمات (المترجمة تقريبًا) لمستثمر غير مسمى أدلى بتصريحه لبورتال دو بيتكوين:

"أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لكونها عملية احتيال لأن قصة هجوم المخترقين بأكملها تبدو مثل الكثير من الهراء، أو شيء اخترعوه."

وينبع انعدام الثقة بين المستثمرين من حقيقة أن العديد من منصات العملات المشفرة - التي تقدم عوائد عالية - قد زعمت سيناريوهات مماثلة في الماضي، حيث انتهى بهم الأمر إلى وقف سحب الأموال بينما يقومون بإخفاء عدم كفاءتهم في تحقيق العوائد الموعودة مسبقًا للمستخدمين.