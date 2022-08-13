إيثريوم تصل إلى أعلى مستوياتها خلال ٨ أشهر مقابل بيتكوين حيث تتجه الأموال نحو العملات البديلة "الأكثر خطورة"

تام شمس - السبت 13 أغسطس 2022 08:45 مساءً - ترتفع قيمة إيثريوم (ETH) مقابل بيتكوين (BTC) أكثر من أي وقت مضى منذ بداية العام وسط شهية متجددة للعملات البديلة.

ETH/BTC 1-day candle chart (Binance). Source: TradingView

مخطط شمعة يوم واحد لزوج إيثريوم مقابل بيتكوين (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

القيمة السوقية للعملات البديلة تعود إلى ٧٠٠ مليار دولار

تؤكد البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج إيثريوم مقابل بيتكوين قد أزال المقاومة الرئيسية ليتجاوز ٠,٠٨ بيتكوين يوم ١٣ أغسطس،

وتعتبر هذه الخطوة مثيرة للإعجاب بالنسبة لأكبر عملة بديلة، إيثريوم، حيث تمثل المنطقة حول ٠,٠٧٥ منطقة بيع مزعجة كانت قد أبقت المضاربين على الصعود مقيدين منذ يناير.

في وقت كتابة هذه السطور، يعمل زوج إيثريوم مقابل بيتكوين على الاحتفاظ بالمستوى الذي تم ربحه حديثًا، حيث يتساءل المتداولون عن المدة التي قد تستمر فيها قوته.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تجاوز زوج إيثريوم مقابل الدولار ٢٠٠٠ دولار بين عشية وضحاها، وهو حد نفسي كبير في حد ذاته غير مرئي منذ مايو.

وفي إشارة إلى وجود اتجاه للتجميع في تطوير العملات البديلة، لاحظت شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود رغبة المستثمرين في زيادة التعرض للمخاطر في الجو الحالي.

حيث كتب المؤسسان المشاركان يان أليمان وجان هابيل في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية "Uncharted" أن "بعض قوة بيتكوين قد خُففت مع تحول المستثمرين إلى عملات بديلة في بيئة منخفضة المخاطر".

"منذ أن أصبح دمج إيثريوم أكثر وضوحًا، تفوق أداء إيثريوم على بيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع العملات البديلة".

وقد وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية شهر مايو من هذا الأسبوع، حيث تجاوزت ٧٠٠ مليار دولار، وفقًا لأرقام تريدينغ فيو وكوين ماركت كاب.

مخطط شمعة القيمة السوقية للعملات البديلة على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

لا يزال تحليل سعر إيثريوم يفضّل السوق الهابطة

لخص حساب Crypto Chase المشهور أن "زوج إيثريوم مقابل الدولار يتجه إلى ٢٢٠٠ دولار طالما بقينا فوق ١٧٣٧ دولارًا".

"بمجرد أن تبدأ الارتفاعات غير المستغلة في الظهور (ولا يوجد انعكاس)، فإن بقية الارتفاعات عادةً ما تواجه نفس المصير. وأنا لا أرى مستوى محددًا أو إعداد لفرصة طويلة حتى الآن، ولكن سأقوم بالتحديث إذا رأيت فرصة."

و في الوقت نفسه، في آخر تحديث للسوق لمشتركي قناة تيليغرام، كررت شركة التداول كيو سي بي كابيتال الحاجة إلى اتباع نهج حذر لتحقيق المزيد من المكاسب في سوق العملات الرقمية المزدهر.

حيث كتب الموظفون أن الاهتمام المفتوح (OI) بأسواق المشتقات كان ذا أهمية خاصة، حيث تجاوزت إيثريوم نشاط بيتكوين بمقدار الضعف تقريبًا.

وكتبت أن "زوج إيثريوم مقابل بيتكوين تجاوز مستوى ٠,٠٨ والاهتمام المفتوح بخيارات إيثريوم عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٨ مليارات دولار، مما يلقي بظلاله على الاهتمام المفتوح بخيارات بيتكوين البالغ ٥ مليارات دولار. وهذا غير مسبوق".

"لا تزال هناك مخاوف بشأن الانقسام الحاد مع تداول العقود الآجلة لإيثريوم لشهر سبتمبر بأقل من -٨٪ (سنويًا) مقابل السعر الفوري. وقد قمنا بجني بعض الأرباح من صفقات الشراء الفورية مقابل صفقات بيع فروق أسعار العقود الآجلة."

وأضافت أن حدث ترقية ميرج لإيثريوم في سبتمبر قد يكون نقطة انعطاف للأسواق.

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