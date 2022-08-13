البيانات الفنية المنذرة بالشؤم لسولانا تُلمح إلى انهيار سعر SOL بنسبة ٣٥٪ بحلول سبتمبر

تام شمس - السبت 13 أغسطس 2022 08:45 مساءً - تواجه سولانا (SOL) خطر تصحيح كبير في الأسعار في الأسابيع القادمة بسبب الإعداد الكلاسيكي للانعكاس الهبوطي.

تصحيح سعر SOL بنسبة ٣٥٪ في المستقبل؟

على المخطط البياني لثلاثة أيام، كان سعر SOL يرسم وتدًا صاعدًا، يؤكده خطي اتجاه تصاعدي متقارب وأحجام تداول متناقصة.

وعادةً ما يؤدي ارتفاع الأوتاد إلى الانهيار، ويتم حلها بعد كسر سعر الأصل تحت خط الاتجاه السفلي. وإذا اتبع السعر سيناريو الانهيار، فقد ينخفض ​​بمقدار أقصى مسافة بين خط الاتجاه العلوي والسفلي للوتد.

SOL بعيد عن الانهيار ولكنه يتداول ضمن نطاق الوتد الهابط، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه. ويتطلع التوكن إلى تراجع فوري من خط الاتجاه العلوي للوتد مع هدفه الهبوطي المؤقت الذي يجلس عند خط الاتجاه السفلي حول ٤٥ دولارًا.

مخطط سعر زوج SOL مقابل الدولار على مدى ثلاثة أيام. المصدر: تريدينغ فيو

وسوف تخاطر بالهبوط نحو ٣٠ دولارًا إذا كسر السعر أدنى خط الاتجاه السفلي بينما تصاحب ارتفاعًا في أحجام التداول. وبمعنى آخر، يُتوقع انخفاض الأسعار بنسبة ٣٥٪ بحلول سبتمبر.

على العكس من ذلك، فإن الارتداد من خط الاتجاه السفلي قد يجعل SOL تنتظر انتعاشًا فوريًا نحو نقطة قمة الوتد عند حوالي ٥٣,٥٠ دولارًا.

وسيؤدي الاختراق الحاسم فوق خط الاتجاه العلوي إلى إبطال إعداد الانعكاس الهبوطي، إذا ارتفع SOL إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي ٥٠-٣D (الموجة الحمراء) بالقرب من ٥٨ دولارًا.

محاربة الإشاعات المغرضة

يظهر إعداد انهيار الوتد المتصاعد في سولانا بينما يحارب التوكن سلسلة من الأحداث السلبية، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للشبكة، والمخاوف المركزية والاستغلال واسع النطاق الذي استهدف محافظ سولانا.

ومع ذلك، ارتفع سعر SOL بنسبة ٤٠٪ تقريبًا في أغسطس، مما يعكس اتجاه الأصول المشفرة الأخرى التي اكتسبت حوالي ١١٪ شهريًا في المتوسط.

حدث جزء من مكاسب سولانا أيضًا بعد أن أوضح فريقها بسرعة أن سلوب، وهي خدمة محفظة ويب ٣، كانت المسؤولة الوحيدة عن استغلال محافظ العملات المشفرة بقيمة ٨ ملايين دولار، بما في ذلك سولانا.

وبالمثل، أصدرت سولانا "تقرير صحة التحقق" الأول يوم ١٠ أغسطس ردًا على اتهامات بأن شبكتها شديدة المركزية. حيث ذكرت أن بلوكتشين سولانا لإثبات التاريخ (PoH) لديه أكثر من ١٩٠٠ عقدة منتجة للكتل في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من ٨٨٪ من هذه العقد تديرها كيانات مستقلة.

مخطط السعر اليومي لزوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

بالإضافة إلى ذلك، في مايو، ركز مطورو سولانا على تنفيذ المراحل المبكرة من سلسلة الشبكة الرئيسية بيتا الإصدار ١.١٠، وتقديم حزم QUIC وجودة الخدمة (QoS) من خلال وزن الحصة وتحديد أولويات الرسوم للدفاع عن الشبكة ضد الانقطاعات المحتملة.

حيث أشار جيمس تراوتمان، الباحث في شركة مساري، في تقريره حول سولانا للربع الثاني إلى أنه "يبدو أن الشبكة أظهرت علامات على الاستقرار بعد الإصدار ١.١٠ حيث حدثت رسوم معاملات أقل وتم عكس عدد المعاملات اليومية الاتجاه بين منتصف مايو ونهاية يونيو".

استخدام شبكة سولانا. المصدر: مساري/ سولسكان

تحسنت أيضًا معاملات سولانا في الثانية، من ٧٠٠ تقريبًا أثناء انقطاع الشبكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق ٣٠٠٠ بعد أن بدأ الإصدار ١.١٠. وأضاف تراوتمان:

"إذا استمرت تطبيقات الإصدار ١.١٠ والإصدارات اللاحقة في دفع الاستقرار جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات نمو النظام البيئي الناجحة، فمن المحتمل أن تتحرك الأساسيات في اتجاه إيجابي، وقد تتحرك قيمة الشبكة أيضًا."

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