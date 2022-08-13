سيلسيوس نتورك مفلسة، فلماذا ارتفع سعر توكن CEL ٤٠٠٠٪ في شهرين؟

تام شمس - السبت 13 أغسطس 2022 08:45 مساءً - تعاني منصة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس نتورك من فجوة تقارب ١,٢ مليار دولار في ميزانيتها العمومية، مع استحقاق معظم الالتزامات لمستخدميها. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس، لذا يبدو مستقبلها قاتمًا.

ومع ذلك، فقد ارتفع تقييم توكن CEL الأصلي لسيلسيوس نتورك بأكثر من ٤١٠٠٪ في الشهرين الماضيين، حيث وصل إلى حوالي ٣,٩٣ دولارات يوم ١٣ أغسطس مقارنةً بأدنى مستوى له في منتصف يونيو عند ٠,٠٩٣ دولار.

وبالمقارنة، ارتفع عملات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لأعلى العملات بنسبة ٤٠٪ و١٣٠٪ في نفس الفترة.

CEL/USD daily price chart. Source: TradingView

مخطط السعر اليومي لزوج CEL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

هل شائعات الاستحواذ وراء انفجار سعر CEL؟

من الناحية الفنية، أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل CEL توكن ذا قيمة مفرطة في أوائل أغسطس عندما تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) عتبة ٧٠.

ويبدو أن شائعات الاستحواذ كانت وراء القوة الصعودية لتوكن CEL. والجدير بالذكر أن ريبل تريد شراء أصول سيلسيوس نتورك، وفقًا لمصدر مجهول نقلت عنه رويترز الأمر يوم ١٠ أغسطس.

وقد ارتفع سعر CEL بأكثر من الضعف بعد انتشار الخبر.

في يوليو، ظهرت شائعات أيضًا حول نية غولدمان ساكس الاستحواذ على سيلسيوس نتورك مقابل ٢ مليار دولار. وكان يتم تداول CEL بسعر منخفض يصل إلى ٠,٣٩ دولار في ذلك الوقت تقريبًا.

ضغط قصير لسعر CEL

يبدو أيضًا أن جيشًا من المتداولين الأفراد يقف وراء الارتفاع الهائل لتوكن CEL في الشهرين الماضيين.حيث نظم بعض المتداولين ضغطًا قصيرًا للحد من احتمالات الجانب السلبي لتوكن CEL. ويحدث الضغط القصير عندما يرتفع سعر الأصل فجأة، مما يجبر البائعين على المكشوف على إعادة شراء الأصل بسعر أعلى لإغلاق صفقاتهم.

ومن الممكن إنشاء ضغط قصير بسبب انخفاض العرض المتداول لتوكن CEL، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجميد عمليات تحويل توكنات سيلسيوس نتورك.

ومن المثير للاهتمام، أن إف تي إكس كان لديها حوالي ٥,١ ملايين توكن CEL في ١٣ أغسطس، أي ما يقرب من ٩٠٪ من إجمالي التوكنات المتداولة عبر البورصات. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم صفقات البيع المفتوحة في البورصة حوالي ٢,٦٦ مليون CEL مقابل أعلى مستوى شهري عند ٢,٩٦ مليون CEL يوم ١١ أغسطس.

صفقات البيع على إف تي إكس. المصدر: ليغاسي سينثيتيكس

بعبارة أخرى، أغلق المتداولون على المكشوف حوالي ٣٠٠٠٠٠ صفقة تتضمن CEL في يومين فقط.

ما هي الخطوة التالية لتوكن سيلسيوس؟

يُظهر التاريخ أنه من الصعب تحمل الضغطات القصيرة على مدى فترة طويلة.

وتعرّض هذه التوقعات CEL لخطر مواجهة تصحيح شديد في الأسابيع أو الأشهر القادمة. وحسبما قيل، فإن التوكن في منطقة ذروة الشراء بالفعل، مما يزيد من التوقعات السلبية.

مخطط سعر زوج CEL مقابل الدولار على مدى ثلاثة أيام. المصدر: تريدينغ فيو

يؤدي رسم مخطط بياني لتصحيح فيبوناتشي من الأرجحة العالية عند ٦,٥ دولارات إلى ٠,٣٩ دولار إلى انخفاض التأرجح إلى مستويات دعم ومقاومة مؤقتة لتوكن CEL. والجدير بالذكر أن التوكن الآن يتطلع إلى اختراق فوق خط فيبوناتشي البالغ ٠,٦١٨ (حوالي ٤,٢١ دولارات)، مع هدفه الصعودي عند ٥,٢٥ دولارات، بارتفاع ٤٥٪ عن سعر اليوم.

وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق دون مستوى الدعم عند خط البالغ ٠,٥ (حوالي ٣,٤٨ دولارات) يهدد بانهيار CEL نحو ٢,٧٥ دولار، بانخفاض ٢٥٪ عن مستوى السعر الحالي.

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