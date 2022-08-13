السلطات الهندية تجمّد المزيد من أموال العملات المشفرة بسبب مزاعم غسل الأموال

تام شمس - السبت 13 أغسطس 2022 05:49 صباحاً - أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت الحسابات المالية لشركة الخدمات المالية يلو تون تكنولوجيز ومقرها بنغالورو، والتي كان بعضها مملوكًا لبورصة العملات المشفرة "فليب فولت"، وهو الفرع الهندي من بورصة ڤولد السنغافورية. وعلى ما يبدو فإن هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض الفورية المرتبطة بالصين. وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات في مجال العملات المشفرة فيما يتعلق بهذه القضية.

حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها جمدت أرصدة بنك يلو تون وأرصدة بوابات الدفع وأرصدة في بورصة العملات المشفرة فليب فولت بإجمالي ٣,٧ مليارات روبية، أو ٤٦,٤ مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وهميًا تم تأسيسه من قبل اثنين من المواطنين الصينيين باستخدام أسماء مستعارة. وبحسب روايات الصحف، أمضت مديرية الإنفاذ الهندية ثلاثة أيام في البحث عن أماكن مرتبطة بشركة يلو تونز.

حيث كشفت المديرية النقاب عن ٢٣ كيانًا أودعت الأموال في محافظ فليب فولت التابعة ليلو تون، والتي تم تحويلها إلى خارج البلاد. وكانت مديرية الإنفاذ الهندية تنتقد بشدة طريقة تعامل فليب فولت مع الأموال. حيث قالت الهيئة:

"إن معايير اعرف عميلك والتحكم التنظيمي الفضفاض مع السماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب/إعلان/ممارسات اعرف عميلك وعدم تسجيل المعاملات على شبكات بلوكتشين لتوفير التكاليف وما إلى ذلك، قد أدت إلى كون فليب فولت لم تتحمل مسؤولية أصول العملات المشفرة المفقودة. ولم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول العملات المشفرة هذه".

مستشهدةً بقانون منع غسل الأموال في الهند لعام ٢٠٠٢، جمدت مديرية الإنفاذ الهندية الأموال في حسابات فليب فولت بما يعادل المبالغ التي حولتها من محافظ يلو تون إلى محافظ أجنبية "حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة". ووصفت إدارة الطوارئ تلك الأموال بأنها "لا شيء سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجائرة".

وارتباط أموال فليب فولت هو آخر الأخبار السيئة لڤولد. خفضت البورصة السنغافورية عدد موظفيها بنسبة ٣٠٪ في يونيو وأوقفت عمليات السحب من حساباتها في بداية يوليو. ففي وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، طلبت الحماية من دائنيها في سنغافورة. وتم منحها وقفًا لمدة ثلاثة أشهر، وهو مشابه لطلب الإفلاس بموجب الفصل ١١ في الولايات المتحدة.