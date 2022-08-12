الشريك المؤسس لشركة هوبي يتطلع إلى بيع حصة أغلبية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 03:48 مساءً - يقال إن ليون لي، المؤسس المشارك لبورصة العملات الرقمية العالمية هوبي، يجري محادثات لبيع غالبية حصته في الشركة التي يمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وبحسب ما ورد أجرى لي مناقشات مع العديد من الممولين الذين يسعون إلى تفريغ حصة ٦٠٪ في شركة العملات المشفرة، والتي يمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار ويعتقد البعض أنها قد تصل إلى ٣ مليارات دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ.

حيث أكد متحدث باسم هوبي لبلومبرغ أن المؤسس المشارك يتعامل مع العديد من الشركات العالمية العملاقة لبيع حصته الأكبر في بورصة العملات المشفرة، دون الكشف عن التفاصيل.

وبحسب ما ورد أبلغ لي بقراراته إلى داعمين آخرين للشركة خلال اجتماع للمساهمين في يوليو من هذا العام. نقل لي مهام الرئيس التنفيذي إلى هوا زو، من أجل التركيز على صحته.

كذلك يزعم التقرير أن بورصة العملات المشفرة العالمية إف تي إكس ومؤسس ترون "جاستن صن" كانا من أوائل المستثمرين في المحادثات مع الشريك المؤسس لشركة هوبي.

وزعم التقرير أيضًا أن الصفقة قد يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر. وبمجرد اكتمالها، قد تكون واحدة من أكبر الصفقات منذ اضطراب سوق العملات المشفرة الذي بدأ في مايو من هذا العام.