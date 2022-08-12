أكسي إنفينيتي تزيل المكافآت من اللعبة الكلاسيكية، وتجبر اللاعبين من أجل الكسب بمهارة على وضعٍ جديد

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 02:54 مساءً - أزالت لعبة بلوكتشين من أجل الكسب (P٢E)، أكسي إنفينيتي (AXS)، مكافآت التوكنات بالكامل من وضع اللعب الكلاسيكي لجذب مستخدميها إلى وضع لعبة جديد يسمى أكسي إنفينيتي أوريجن.

وقد أعلن فريق أكسي إنفينيتي أنه بدءًا من ١٢ أغسطس، لن يكون هناك المزيد من توكنات سموذ لوف بوشن (SLP) التي سيتم سكها في وضعها الكلاسيكي. ووفقًا للفريق، سيتم ترحيل مكافآت SLP إلى وضع اللعب الجديد. ومع ذلك، لن يكون سك النقود متاحًا لمدة ٣٠ يومًا حيث يجري الفريق مرحلة مراقبة للبحث عن الأخطاء وإساءات الاستخدام.

وبغض النظر عن هذا، أوضح الفريق أن الانتقال من وضع اللعبة الكلاسيكي إلى وضع اللعبة الجديد سيساعد في "تحقيق التوازن في اقتصاد SLP". وبالإضافة إلى إزالة المكافآت الكلاسيكية، سيقوم الفريق أيضًا بتمكين استخدام SLP لإنشاء العديد من التعزيزات داخل اللعبة مثل الأحرف الرونية والسحر في الوضع الجديد لإضافة فائدة إلى SLP.

في فبراير، قام فريق أكسي إنفينيتي بإزالة مكافآت SLP للعبة المغامرة المصغرة ومكافأة المهام اليومية في الوضع الكلاسيكي في محاولة سابقة لتحقيق التوازن الاقتصادي لتوكن SLP. وعلى الرغم من جهود الفريق لإجراء تعديلات اقتصادية، لا يزال التوكن منخفضًا بنسبة ٩٨,٧٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٣٩ دولار في يوليو ٢٠٢١.