السلطات الهولندية تعتقل مطور تورنادو كاش المشتبه به

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 02:54 مساءً - اعتقلت السلطات في هولندا مطورًا يشتبه في تورطه في غسيل الأموال من خلال خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش.

حيث أعلنت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD)، وهي وكالة في هولندا مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية، رسميًا يوم الجمعة اعتقال رجل يبلغ من العمر ٢٩ عامًا في أمستردام.

وقالت الهيئة إن الرجل متورط في تسهيل التدفقات المالية الإجرامية وغسيل الأموال من خلال خدمة الخلط اللامركزية تورنيدو كاش.

كما أشارت الوكالة إلى أنها لا تستبعد اعتقالات متعددة في القضية، مشيرةً إلى أن الفريق السيبراني المالي المتقدم (FACT) بدأ تحقيقًا جنائيًا ضد تورنيدو كاش في يونيو ٢٠٢٢.

ووفقًا للفريق، يُزعم أن تورنيدو كاش قد تم استخدامها لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية على نطاق واسع، بما في ذلك عمليات الاختراق والاحتيال في العملات المشفرة.

وشملت هذه الأموال المسروقة خلال الاختراق من قبل مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية. بدأت تورنيدو كاش العمل في عام ٢٠١٩، ووفقًا للفريق السيبراني المالي المتقدم فقد حققت منذ ذلك الحين حجم مبيعات لا يقل عن سبعة مليارات دولار".

وتورنيدو كاش هي أداة تستند إلى إيثريوم تسمح للمستخدمين بالتعتيم على معاملاتهم من العملات المشفرة لحماية هويتهم عن طريق خلط مسارات المعلومات على بلوكتشين. وقد ادعى فيتاليك بوتيرين، أحد مؤسسي إيثريوم، أنه استخدم تورنيدو كاش للتبرع بأموال لأوكرانيا لحماية الخصوصية المالية للمستفيدين.