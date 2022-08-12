باينانس تستعيد غالبية الأموال المسروقة من كيرف فاينانس

استعادت بورصة العملات المشفرة باينانس جزءًا كبيرًا من الأموال من الاختراق الأخير الذي استهدف بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) كيرف فاينانس.

ففي تغريدة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو أن البورصة جمدت واستردت ٤٥٠ ألف دولار من الأصول المسروقة، وهو ما يمثل أكثر من ٨٠ في المائة من الأموال المسروقة. ووفقًا لزاو، حاول المتسلل إرسال الأموال إلى البورصة بطرق مختلفة ولكن تم اكتشافه بواسطة باينانس. وتعمل البورصة حاليًا على إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.

اكتشف فريق كيرف فاينانس الاختراق يوم الثلاثاء ونبه مستخدميه بالامتناع عن استخدام موقعه على الويب. وبعد ساعة من التحذير، أعلن الفريق أنه قادر على إيجاد المشكلة وحلها. ومع ذلك، كان المهاجمون لا يزالون قادرين على سرقة ما يقرب من ٥٣٧٠٠٠ دولار من عملات USDC قبل حل المشكلة.

ووفقًا لخبراء من شركة تحليلات بلوكتشين "إلبتيك"، قام أحد المتسللين باختراق نظام اسم المجال (DNS) الخاص بكيرف فاينانس، والذي انتهى بتوقيع معاملات مغرضة. وقد أخبر الخبراء كوينتيليغراف أنه تم إرسال الأموال بعد ذلك إلى مختلف البورصات وخدمات خلط العملات المشفرة في محاولة لإخفاء الأثر. وفي النهاية، تم إرسال الأموال إلى باينانس ونجح فريقها في استعادتها.