تطبيق الدفع البرازيلي بيك باي يُطلق بورصة عملات مشفرة مع باكسوس

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 02:54 مساءً - ينتقل تطبيق الدفع البرازيلي الرئيسي بيك باي إلى العملات المشفرة من خلال دمج خدمة بورصة عملات مشفرة تسمح للمستخدمين بشراء بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

حيث أعلنت الشركة رسميًا يوم الأربعاء أن عملاء بيك باي يمكنهم الآن شراء وبيع وتخزين عملتين مشفرتين رئيسيتين، وهما بيتكوين أو إيثريوم، مباشرةً على التطبيق الخاص بها. وقد أشارت بيك باي إلى أن اختيارها كان بسبب حالات الاستخدام الحقيقية التي توفرها هذه الأصول الرقمية، بما في ذلك الأمان والعديد من المزايا الأخرى. حيث ذكرت الشركة:

"إن تقنية بلوكتشين، التي تقف وراء عملات مثل بيتكوين وإيثريوم، مستخدمة بالفعل في قطاع العقارات وصناعة التأمين وحتى سوق الفن، من خلال التوكنات غير القابلة للاستبدال."

يتم تمكين ميزة العملات المشفرة الجديدة من خلال شراكة مع شركة العملات المشفرة الرئيسية "باكسوس" وتسمح للعملاء باستخدام عملة USDP المستقرة والمدعومة بالدولار الأمريكي والتي تصدرها باكسوس. وبصفتها خدمة وساطة وحفظ، تشتهر باكسوس بالتعاون مع بعض أكبر الشركات المالية التقليدية في العالم مثل باي بال وفينمو.

يمثل التكامل الخطوة الأولى لشركة بيك باي لتقديم الأصول الرقمية لعملائها البالغ عددهم ٣٠ مليونًا ومساعدتهم على فهم كيف يمكن للناس الاستفادة من إمكانات فئة الأصول المتنامية. يعمل تطبيق التكنولوجيا المالية البرازيلي على ميزة للسماح لعملائهم بالدفع بالعملات المشفرة أيضًا.

حيث قال رئيس قسم العملات المشفرة في بيك باي، برونو جريجوري، إن "بيك باي هي واحدة من أكثر اللاعبين اضطرابًا في المدفوعات في البرازيل، وهدفنا هو قيادة نمو سوق العملات المشفرة". وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بتبني العملات المشفرة هو القضاء على تعقيدها من خلال توسيع المعلومات حول التكنولوجيا حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من فئة الأصول الجديدة.