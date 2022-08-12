منصة التمويل اللامركزي "أويسيز" تحظر عناوين المحافظ التي تعتبر معرضة للخطر

وفقًا لمنشور جديد لموقع ديسكورد المجتمعي يوم الخميس، تقول منصة التمويل اللامركزية أويسيز إن العناوين التي تم فرض عقوبات عليها لن تتمكن من الوصول إلى التطبيق بعد الآن. ونتيجة للتغيير في شروط الخدمة، يُحظر على المحافظ التي تم تمييزها على أنها عالية الخطورة استخدام تطبيق أويسيز لإدارة الصفحات أو سحب الأموال. بدلًا من ذلك، يجب أن تتفاعل هذه الفئة من المستخدمين مباشرةً مع البروتوكول الأساسي ذي الصلة حيث يتم تخزين الأموال أو البحث عن خدمة أخرى.

وفي شرحٍ للقرار، قال عضو فريق أويسيز، غبريال:

"لقد احتجنا مؤخرًا إلى تحديث شروط الخدمة للواجهة الأمامية لتطبيق أويسيز للامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. وتماشيًا مع أحدث اللوائح، يحتوي تطبيق أويسيز على شروط خدمة محدثة. وأي عناوين خاضعة للعقوبات لن تصبح قادرة على الوصول إلى وظائف أويسيز."

في وقت كتابة هذه السطور، لم يتضح على الفور ما هي الأدوات التي تستخدمها أويسيز لتحديد المحافظ التي تعتبر عالية الخطورة. وحتى الآن، كانت التعليقات بشأن مقياس أويسيز الجديد سلبية في الغالب. حيث يدعي مستخدم ديسكورد، Eagles #٢٥٤١: