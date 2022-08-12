تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 06:48 صباحاً - منذ ساعتين
أبلغ المستخدمون أن جلساتهم قد انقطعت عند محاولة التفاعل مع أويسيز باستخدام محافظ يُزعم أنها عالية الخطورة
وفقًا لمنشور جديد لموقع ديسكورد المجتمعي يوم الخميس، تقول منصة التمويل اللامركزية أويسيز إن العناوين التي تم فرض عقوبات عليها لن تتمكن من الوصول إلى التطبيق بعد الآن. ونتيجة للتغيير في شروط الخدمة، يُحظر على المحافظ التي تم تمييزها على أنها عالية الخطورة استخدام تطبيق أويسيز لإدارة الصفحات أو سحب الأموال. بدلًا من ذلك، يجب أن تتفاعل هذه الفئة من المستخدمين مباشرةً مع البروتوكول الأساسي ذي الصلة حيث يتم تخزين الأموال أو البحث عن خدمة أخرى.
وفي شرحٍ للقرار، قال عضو فريق أويسيز، غبريال:
"لقد احتجنا مؤخرًا إلى تحديث شروط الخدمة للواجهة الأمامية لتطبيق أويسيز للامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. وتماشيًا مع أحدث اللوائح، يحتوي تطبيق أويسيز على شروط خدمة محدثة. وأي عناوين خاضعة للعقوبات لن تصبح قادرة على الوصول إلى وظائف أويسيز."
في وقت كتابة هذه السطور، لم يتضح على الفور ما هي الأدوات التي تستخدمها أويسيز لتحديد المحافظ التي تعتبر عالية الخطورة. وحتى الآن، كانت التعليقات بشأن مقياس أويسيز الجديد سلبية في الغالب. حيث يدعي مستخدم ديسكورد، Eagles #٢٥٤١:
"أنا فقط أتعامل مع أويسيز بحساب تعرض بشكل مباشر لتورنيدو كاش. وأنا لا أستطيع توضيح المشكلة التي يواجهها الآخرون، لذلك ربما يكون الأمر مجرد أن الفريق غير كفء وقد طبق بعض القواعد بشكل أعمى مع شروط تعسفية فيها."
كانت هذه تفاصيل خبر منصة التمويل اللامركزي "أويسيز" تحظر عناوين المحافظ التي تعتبر معرضة للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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