الأونكتاد يستهدف العملات المشفرة في العالم النامي في سلسلة من موجزات السياسات المهمة

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 05:41 صباحاً - أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موجزًا ​​للسياسة يوم الأربعاء حول العملات المشفرة. وهذا هو الموجز الثالث على التوالي الذي تخصصه الوكالة للعملات المشفرة، وهي تمثل معًا تقييمًا تفصيليًا للمخاطر التي تمثلها العملات المشفرة للاقتصادات النامية وخيارات حل هذه المخاطر.

يشير موجز سياسات الأونكتاد رقم ١٠٢، الذي تم وضعه في يوليو ولكنه صدر حديثًا، إلى أنه على الرغم من أن العملات المشفرة يمكن أن تسهل التحويلات وتشجع الشمول المالي، إلا أنها يمكن أن تقوض أيضًا تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات النامية من خلال تمكين التهرب الضريبي عن طريق إخفاء ملكية التدفقات المالية وتوجيهها خارج البلاد. حيث يذكر مؤلفو الموجز أن "العملات المشفرة تشترك في جميع خصائص الملاذات الضريبية التقليدية - الأسماء المستعارة للحسابات، والرقابة المالية غير الكافية أو الإنفاذ الضعيف للقوانين."

وأشار الموجز إلى أن معظم البلدان النامية ليس لديها لوائح ضريبية تغطي العملات المشفرة، كما أن عدم وجود نظام إبلاغ تابع لجهة خارجية يجعل من السهل إخفاء مقتنيات العملات المشفرة. وتابع أنه:

"على عكس الرأي السائد بأن العملات المشفرة لا تتضمن وساطة، ولكنها تعمل باستخدام بروتوكولات مؤتمتة، فهناك عدد لا يحصى من مقدمي الخدمات، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية ومنصات التمويل اللامركزية (DeFi)، التي تتيح استخدام العملات المشفرة والاحتفاظ بها. وبمجرد تنظيمها، يمكن لمقدمي الخدمات هؤلاء المساهمة في تحسين إعداد الإقرارات الضريبية".

يوصي الموجز بأن تحدد البلدان النامية الوضع القانوني للعملات المشفرة وتضع متطلبات الإبلاغ لمقدمي خدمات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يوصي بتطبيق "لائحة ضريبية عالمية للعملات المشفرة" ونظام لتبادل المعلومات حول تداول العملات المشفرة والاحتفاظ بها. كذلك أشار الموجز إلى أن ارتفاع الضرائب على العملات المشفرة مقارنةً بالأصول الأخرى من شأنه أن يثني عن الاحتفاظ بها واستخدامها في المعاملات.