روبنهود تواجه دعوى قضائية جماعية من كارثة أسهم الميمات

تام شمس - الجمعة 12 أغسطس 2022 05:41 صباحاً - منذ ساعة
لقد مر أكثر من عام، لكن المستثمرين يواصلون تقديم مزاعم ضد روبنهود بعد الجدل الذي دار في يناير ٢٠٢١ حول تداول أسهم غيم ستوب وAMC
يُزعم أن منصة تداول العملات المشفرة والأسهم "روبنهود" ستواجه مزاعم بالتلاعب بالسوق كجزء من دعوى جماعية رفعها مستثمرون في "أسهم الميمات" من تسع شركات مختلفة خلال موجة ارتفاع يناير ٢٠٢١.
ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم الخميس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيسيليا ألتوناغا من المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن المستثمرين في غيم ستوب وAMC وسبعة أسهم أخرى غير مسماة - والتي قد تشمل نوكيا وبلاك بيري - يمكنهم المضي قدمًا في دعوى قضائية تزعم أن روبنهود قامت بشكل مصطنع بزيادة المعروض من المخزونات. ففي يناير ٢٠٢١، ارتفع سعر العديد من الأصول، بما في ذلك توكن الميم دوجكوين (DOGE)، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن دفع مستخدمو ريديت على مجموعة ريديت الفرعية r/Wallstreetbets الاهتمام ببعض الأسهم والعملات المشفرة.
وقد علّقت روبنهود شراء أسهم GME وغيرها بعد ارتفاع الأصول بشكل كبير، لكنها استأنفتها لاحقًا، مما يضع منصة التداول في وسط معركة بين المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط الكبيرة التي تبيع الأسهم على المكشوف. وقد ترك الآلاف من المستخدمين تقييمات بنجمة واحدة لتطبيق روبنهود على متجر غوغل بلاي ستور، ووضعت المنصة خططها لطرح عام أولي في الولايات المتحدة ورفعت عدة دعاوى قضائية جماعية بزعم أن روبنهود كانت تعمل لمصالح صناديق التحوط المعنية، نظرًا لعلاقاتها مع سيتادل وميلفين كابيتال.
وبخلاف الأحداث المتعلقة بأسهم الميم، أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أيضًا في ٢ أغسطس أن شركة روبنهود كريبتو ستدفع غرامة قدرها ٣٠ مليون دولار للدولة "بسبب الإخفاقات الكبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية/التزامات مكافحة غسيل الأموال."
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