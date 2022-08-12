شركة بلاك روك تُعلن عن إطلاق صندوق ائتماني فوري جديد لبيتكوين

وفقًا لمنشور مدونة جديد يوم الخميس، أطلقت شركة بلاك روك، وهي أكبر شركة لإدارة للأصول في العالم تشرف على أكثر من ١٠ تريليون دولار من إجمالي الأصول، صندوقًا خاصًا جديدًا لبيتكوين (BTC). والصندوق متاح فقط للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين ويسعى لتتبع أداء بيتكوين، بدون نفقات ومسؤوليات الصندوق الاستئماني. وقد قالت شركة بلاك روك في شرحها للقرار:

"على الرغم من الانكماش الحاد في سوق الأصول الرقمية، ما زلنا نشهد اهتمامًا كبيرًا من بعض العملاء المؤسسيين في كيفية الوصول بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلى هذه الأصول باستخدام إمكانات التكنولوجيا والمنتجات لدينا. بيتكوين هي أقدم وأكبر الأصول الرقمية وأكثرها سيولة وهي حاليًا موضوع اهتمام عملائنا الأساسي في مجال الأصول الرقمية."

لا تحتاج صناديق الاستثمار الخاصة التي لا تطلب استثمارات من المستثمرين الأفراد إلى التسجيل لدى السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة. لكن البعض الآخر، مثل غراي سكيل بيتكوين إنفستمنت ترست، لا يزال من الممكن تداوله علنًا (على الرغم من عدم تسجيله في هيئة الأوراق المالية والبورصات) في الأسواق خارج البورصة.

باستثناء العملات المستقرة، تحافظ بيتكوين على ما يقرب من ٥٠٪ من القيمة السوقية للصناعة. وفيما يتعلق باستخدام الطاقة لبلوكتشين، تقول بلاك روك إنها تتلقى التشجيع من منظمات مثل آر إم آي وإنرجي ويب، التي تعمل على تطوير برامج لتحقيق قدر أكبر من الشفافية لاستخدام الطاقة المستدام في تعدين بيتكوين.