الفلبين توقف طلبات ترخيص مزودي الأصول الافتراضية

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 08:41 مساءً - في حين يعتقد الكثيرون أن الفلبين يمكن أن تصبح مركزًا جديدًا للعملات الرقمية، إلا أن هذا الحلم قد يتلاشى، حيث أعلن البنك المركزي في البلاد عن توقف لمدة ثلاث سنوات عن قبول طلبات مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الجديدة.

ووفقًا لمذكرة موقّعة من قبل شوشي فناسير، مسؤولة الإشراف المالي في بانكو سنترال إن جي الفلبين (BSP)، فإنهم يهدفون إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار في التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية (VAs). وكتبت:

"يدرك بانكو سنترال أنه نظرًا لأن الأصول الافتراضية توفر فرصًا لتعزيز وصول أكبر إلى الخدمات المالية بتكاليف منخفضة، فإنها تشكل أيضًا مخاطر متنوعة قد تقوض الاستقرار المالي."

ولهذا السبب، سيتم إغلاق نافذة التقديم العادية لتراخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٢. ووفقًا لفوناسير، سيكون هذا عرضة للتغيير اعتمادًا على التطورات في السوق.

ومع ذلك، فإن الطلبات التي اجتازت بالفعل المرحلة الثانية من العملية قبل ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، ستستمر في خطوات التقييم التالية. وعلى الرغم من ذلك، سيتم رفض من لديهم متطلبات غير مكتملة قبل الموعد المحدد. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكيانات المصنفة على أنها مؤسسات مالية خاضعة للإشراف من قبل بنك BSP قادرة على التقدم للحصول على ترخيص مزود خدمة أصول افتراضية إذا تم تصنيفها على أنها مستقرة.