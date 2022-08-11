ويب ٣ يساعد تايوان في تأمين المعلومات ضد الهجمات الإلكترونية

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 08:41 مساءً - تخطط وزارة الشؤون الرقمية التايوانية (MODA) لتطبيق التكنولوجيا اللامركزية في بوابتها الإلكترونية في محاولة ضد الهجمات الإلكترونية. إنتربلانتري فايل سستم (IPFS) هي تقنية ويب ٣ سيستخدمها المسؤولون الحكوميون لمشاركة الملفات اللامركزية.

ويحدد IPFS المحتوى من خلال تجزئات الملفات، مما يسمح بإيجاد الملفات المخزنة من قبل أطراف متعددة في أي مكان ويمكن الوصول إليها عن طريق HTTP بسيط.

يأتي هذا التطور بعد الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، على الرغم من التحذيرات من الصين القارية.

ومنذ الزيارة، واجهت المواقع الحكومية هجمات متعددة مصدرها البر الرئيسي. يتضمن ذلك هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) الذي يجعل الوصول إلى المواقع غير ممكن.

لم يكن تأثير زيارة بيلوسي إلى تايوان من الناحية الجيوسياسية فحسب، بل أحدثت أيضًا موجات في سوق العملات المشفرة. حيث ارتفع سعر بيتكوين إلى مقاومته اليومية عند ٢٣٥٠٠ دولار يوم ٣ أغسطس في اليوم التالي للزيارة.

ومع ذلك، فإن موقع وزارة الشؤون الرقمية التايوانية الجديد يخضع لعملية تجديد من خلال تطبيق تقنية ويب ٣ ولديه حاليًا ملفات وفهرس الموقع الأصلي متاحًا على IPFS.

حيث قالت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية "أودري تانغ" لوسائل الإعلام الرسمية الرسمية إنه حتى الآن، لم يتعرض موقع وزارة الشؤون الرقمية التايوانية للهجوم منذ ظهوره لأول مرة في نفس اليوم الذي بدأ فيه الجيش الصيني تدريباته.

وأوضحت تانغ أن الموقع يستخدم مزيجًا من أدوات ويب ٣ وويب ٢.

"إنه يستخدم بنية ويب ٣، المرتبطة بمجتمع بلوكتشين العالمي وشبكة ويب ٢ الأساسية العالمية. لذلك إذا كان من الممكن إزالته، فسيتم إزالة كل شيء من إيثريوم إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال، وهو أمر غير مرجح".

وفقًا لمسؤولين في تايبيه، شهدت تايوان ما يقرب من ٥ ملايين هجوم إلكتروني يوميًا أو عمليات مسح على الأقل بحثًا عن نقاط ضعف النظام العام الماضي.

ويعد تنفيذ تقنية ويب ٣ خطوة إيجابية نحو تنفيذ التكنولوجيا الناشئة، وذلك على الرغم من أن تانغ سلطت الضوء على مخاطر أصول ويب ٣ الأخرى مثل العملات المشفرة في أنشطة مثل غسيل الأموال.