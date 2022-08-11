مارك كوبان يواجه دعوى قضائية جماعية للترويج لمنتجات العملات المشفرة من فوياجر

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 03:52 مساءً - يواجه مارك كوبان، رجل الأعمال الملياردير الذي كان نشطًا للغاية في نظام العملات المشفرة البيئي خلال العام الماضي، دعوى قضائية جماعية بسبب ترويجه لشركة وساطة العملات المشفرة المفلسة فوياجر ديجيتال.

حيث رفعت شركة موسكويتز للمحاماة دعوى مدنية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في جنوب فلوريدا ضد كوبان لترويجه لمنتجات العملات المشفرة غير المنظمة من فوياجر. وقد طالبت الدعوى بجلسة استماع لهيئة المحلفين في القضية،

إذ زعمت الدعوى القضائية أن كوبان أساء تمثيل الشركة في مناسبات عديدة، وادعى أنها أرخص من المنافسين وتقدم خدمات تجارية "بدون عمولة". استفاد كوبان، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة فوياجر ديجيتال، ستيفن إيرليش، من سنوات خبرتهما لإغراء العملاء عديمي الخبرة باستثمار مدخراتهم فيما وصفوه بأنه مخطط احتيالي، وفقًا للدعوى القضائية.

وفي نص ما جاء بالدعوى:

"لقد بذل كل من كوبان وإيرليش جهودًا كبيرة لاستخدام خبرتهما كمستثمرين لخداع ملايين الأمريكيين في الاستثمار - وفي كثير من الحالات، كانت كل مدخراتهم - في منصة فوياجر الخادعة وشراء حسابات برنامج فوياجر إيرن ("EPAs")، والتي كانت أوراقًا مالية غير مسجلة".

وزعمت الدعوى كذلك أن كوبان استمر في الترويج لمنتجات فوياجر ودفع المستثمرين الأفراد للاستثمار فيها على الرغم من علمهم بذلك. وفي نص ما جاء بالدعوى:

"اعتمدت منصة فوياجر على الدعم الصوتي من كوبان ودالاس مافريك والاستثمار النقدي من كوبان من أجل الاستمرار في الحفاظ على نفسها حتى انهيارها الداخلي وإفلاسها اللاحق."

كانت فوياجر واحدة من العديد من مقرضي العملات المشفرة لشركة ثري آروز كابيتال (٣AC) التي تعرضت للإفلاس بعد فترة لاحقة من التعسر. وقد أوقفت شركة إقراض العملات المشفرة نشاط التداول وعمليات السحب مؤقتًا يوم ١ يوليو وقدمت في النهاية طلبًا للإفلاس بموجب الفصل ١١ يوم ٥ يوليو. وفي الوقت الحالي، تم تجميد ما يقرب من ٥ مليارات دولار من أصول العملات المشفرة المملوكة لحوالي ٣,٥ ملايين عميل أمريكي على المنصة.