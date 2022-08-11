أوبن سي تقدم سياسة جديدة للعناصر المسروقة لمكافحة سرقة التوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 03:52 مساءً - نظرًا لأن سرقة الأصول لا تزال واحدة من أكبر المشكلات في مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، فإن سوق أوبن سي للتوكنات غير القابلة للاستبدال يبذل جهدًا لتكييف سياسته لدمج تدابير إضافية ضد العناصر المسروقة.

ففي إعلان، سلطت الشركة الضوء على سياساتها التي تم وضعها مع مراعاة قوانين الولايات المتحدة، حيث يُحظر السماح ببيع الأشياء المسروقة عن علم. ومع ذلك، اعترف السوق أنه في بعض الحالات، عوقب المشترون الذين اشتروا أشياء مسروقة دون علم منهم على الرغم من أنهم لم يكونوا مخطئين. وبسبب هذا وردود فعل مجتمع التوكنات غير القابلة للاستبدال، قام السوق بتعديل سياسته لتوسيع استخدام بلاغات الشرطة.

ففي السابق، تم استخدام بلاغات الشرطة داخل المنصة في النزاعات التي تم تصعيدها. ولكن مع التحديث الجديد، سيتم استخدامها لتأكيد جميع بلاغات العناصر المسروقة داخل منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال. وبدون بلاغ من الشرطة في غضون سبعة أيام، ستتيح المنصة شراء وبيع العنصر المبلغ عنه مرة أخرى لتجنب البلاغات المزيفة. بعد ذلك، بذلت الشركة أيضًا جهودًا لتسهيل عملية إعادة تمكين ميزات البيع والشراء بمجرد استرداد العناصر المسروقة.

أبرزت منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال أيضًا أنها تعمل على إيجاد حلول أخرى لمعالجة مشكلة سرقة التوكنات غير القابلة للاستبدال من جذورها. وبحسب الإعلان، تعمل الشركة على أتمتة كشف التهديدات والسرقة.

وقد أشاد أحد مستخدمي تويتر بالخطوة ووصفها بأنها خطوة أولى جيدة وشجع المنصات الأخرى على أن تحذو حذوها مع اقتراح مراعاة الفروق الدقيقة في القوانين من الدول الأخرى أيضًا. من ناحية أخرى، لا يزال بعض أعضاء المجتمع ساخطين، ويتجهون إلى تويتر للإبلاغ عن مشكلاتهم. حيث كتب أحد المستخدمين:

وفي الوقت نفسه، ادعى مستخدم آخر أنه اشترى توكن غير قابل للاستبدال مسروق دون علمه، وقد أوصاه موظفو الدعم في أوبن سي ببيعه في سوق آخر للتوكنات غير القابلة للاستبدال.