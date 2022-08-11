عدد التطبيقات اللامركزية على بوليغون يبلغ ٣٧٠٠٠، بزيادة قدرها ٤٠٠٪ هذا العام

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 06:48 صباحاً - تجاوز عدد التطبيقات اللامركزية (DApps) على منصة بوليغون لتوسيع نطاق إيثريوم ٣٧٠٠٠، مما يمثل زيادة بنسبة ٤٠٠٪ منذ بداية عام ٢٠٢٢.

شارك فريق بوليغون الأرقام عبر منشور مدونة يوم ١٠ أغسطس، والتي تم الحصول عليها من منصة تطوير ويب ٣ الشريكة ألكيمي، مشيرًا إلى أن الرقم يمثل العدد التراكمي للتطبيقات التي تم إطلاقها على كل من شبكة الاختبار والشبكة الرئيسية.

كما أشار إلى أن عدد الفرق النشطة شهريًا - وهو مقياس لنشاط المطورين على بلوكتشين - بلغ ١١٨٠٠ في نهاية يوليو، بزيادة هائلة بلغت ٤٧,٥٪ عن مارس.

وقد سلط فريق المشروع أيضًا الضوء على تفاصيل مشاريع التطبيقات اللامركزية التي أظهرت بشكل ملحوظ أن "٧٤٪ من الفرق تكاملت حصريًا على بوليغون، بينما تم نشر ٢٦٪ على كل من بوليغون وإيثريوم."

تستضيف شبكة بلوكتشين إثبات الحصة (PoS) المتوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين من بوليغون قائمة طويلة من المشاريع والعلامات التجارية البارزة في مجال العملات المشفرة، مثل سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "أوبن سي" ومنصات الميتافيرس ديسنترالاند وساندبوكس ومنصة إقراض التمويل اللامركزي (DeFi) آيف، وشركة رأس المال الاستثماري/ الألعاب التي تدعم التوكنات غير القابلة للاستبدال "أنيموكا براندز".

وقد ذكر منشور المدونة أن استخدام التطبيقات اللامركزية على بوليغون قد شهد أكثر من "١٤٢ مليون عنوان مستخدم فريد و٥ مليارات دولار من الأصول المضمونة" مع حوالي ١,٦ مليار معاملة تمت معالجتها على الشبكة حتى الآن.

كان ريان وايت، الرئيس التنفيذي لشركة بوليغون، سعيدًا بشكل واضح بالنمو، حيث توجّه إلى تويتر للإشارة إلى "أننا نقضي عامًا مذهلًا في بوليغون".

في وقتٍ سابق من هذا العام، استشهد فريق بوليغون بشراكته مع ألكيمي كمحرك رئيسي وراء العدد المتزايد من التطبيقات اللامركزية التي يتم بناؤها على الشبكة، حيث تجعل البنية الأساسية لمنصة ويب ٣ من "سهولة كبيرة لمطوري بوليغون" في إنشاء التطبيقات اللامركزية.

وحسبما جاء في المنشور: "أثبتت شراكة بوليغون مع ألكيمي في يونيو ٢٠٢١ أنها حافزًا للتبني، حيث أرسلت عدد التطبيقات اللامركزية التي تعمل على الشبكة إلى ٣٠٠٠ في أكتوبر، و٧٠٠٠ في يناير، وأكثر من ١٩٠٠٠ اعتبارًا من أبريل".

مع إظهار أسواق العملات المشفرة علامات على التعافي الصعودي المحتمل مؤخرًا، اندفع سعر توكن MATIC الأصلي لبوليغون بنسبة ٦٦,٣٪ في الشهر الماضي ليستقر عند ٠,٩٢ دولار في وقت كتابة هذه السطور، وفقًا لكوين غيكو. وتبلغ قيمته السوقية الحالية البالغة ٦,٩ مليارات دولار تجعل MATIC يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر أصول العملات المشفرة.