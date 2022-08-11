إلبتيك: جسر رين بريدج متعدد السلاسل سهّل غسل أموال بقيمة ٥٤٠ مليون دولار في عائدات عمليات الاختراق

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 06:48 صباحاً - كانت الجسور عبر السلاسل هدفًا لأكثر من عدد قليل من الاختراقات هذا العام، لكن البيانات الجديدة من مزود تحليلات بلوكتشين "إلبتيك: تزعم أنه تم استخدام أحدها لغسل أكثر من نصف مليار دولار من أصول عملات مشفرة غير مشروعة.

فوفقًا لتقرير صدر يوم ١٠ أغسطس، سهّل جسر العملات المشفرة "رين بريدج" غسل ما لا يقل عن ٥٤٠ مليون دولار من عائدات الجريمة منذ عام ٢٠٢٠ من خلال عملية تُعرف باسم قفز السلسلة - وهو تحويل أحد أشكال العملات المشفرة إلى آخر ونقله عبر سلاسل بلوكتشين متعددة.

حيث قالت إلبتيك إن الجسور عبر السلاسل اللامركزية توفر "بديلًا غير منظم" للبورصات لنقل القيمة بين شبكات بلوكتشين".

وبالنسبة للجزء الأكبر، فإن الجسور عبر السلاسل أو جسور بلوكتشين تُستخدم لأغراض مشروعة، مما يتيح للمستخدمين نقل العملات المشفرة بسلاسة عبر شبكات بلوكتشين.

يقوم المستخدمون عادةً بإيداع التوكنات الخاصة بهم من سلسلة واحدة إلى بروتوكول الجسر، والذي يتم قفله في عقد، ثم يُصدر للمستخدم ما يعادل توكن متوازيًا في سلسلة أخرى.

ومع ذلك، أشارت إلبتيك إلى أن هذه الجسور قد تم استخدامها أيضًا من قبل عصابات برامج الفدية والمستغلين والمتسللين لغسل عائدات الجريمة، حيث يمثل رين بريدج ما لا يقل عن ٥٤٠ مليون دولار من العائدات المغسولة منذ عام ٢٠٢٠.

في الآونة الأخيرة، مرت ٢,٤ مليون دولار على الأقل من الأصول المشفرة التي سُرقت خلال اختراق نوماد يوم ٢ أغسطس عبر الجسر متعدد السلاسل، وفقًا للشركة.

أشارت إلبتيك أيضًا إلى أن الأصول من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تبلغ قيمتها ٢٦٧,٢ مليون دولار على الأقل قد تم غسلها باستخدام رين بريدج في العامين الماضيين، في حين أن جزءًا من ٨٠ مليون دولار التي سُرقت من بورصة ليكويد غلوبال العام الماضي قد مر عبر رين بريدج.

قامت مجموعة طلب الفدية "كونتي"، التي اشتهرت بمهاجمة حكومة كوستاريكا في يونيو، بغسل أكثر من ٥٣ مليون دولار من خلال رين بريدج حتى الآن.

القلق يساور السلطات

أشارت إلبتيك إلى أن جسور بلوكتشين مثل رين بريدج تشكل تحديًا للسلطات التي تحاول تضييق الخناق على الأفراد والجماعات التي تستخدم التكنولوجيا الناشئة في أنشطة غير مشروعة.

وقالت إن "جسور بلوكتشين مثل رين بريدج تشكل تحديًا للجهات التنظيمية نظرًا لعدم وجود مزود خدمة مركزي يسهل هذه المعاملات عبر السلاسل".