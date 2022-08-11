المؤسس المشارك لأنيموكا: ويب ٣ اللامركزي حقًا يحتاج إلى المزيد من المطورين

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 05:41 صباحاً - حث المؤسس المشارك لشركة أنيموكا براندز ورئيس مجلس إدارتها يات سيو المزيد من المطورين على دخول مجال الويب ٣، محذرًا من أنه بدون "الاختيار" لا يمكن أن تكون هناك "بيئة لامركزية".

ففي حديث لكوينتيليغراف خلال أسبوع بلوكتشين كوريا (KBW) ٢٠٢٢، شدد سيو على أن المزيد من المطورين يحتاجون إلى القدوم إلى المجال لمنح المستهلكين المزيد من البدائل عندما يتعلق الأمر بمنصتهم التي يختارونها - والتي يمكن أن تستند إلى "أفضل قيمة" أو واحدة تكون أكثر ارتباطًا ثقافيًا.

"نحن نحتاج إلى العديد من الخيارات من الطبقة-١ والطبقة-٢ [...] أو الشركات الإبداعية حتى يكون لدى [مستخدمي العملات المشفرة] خيارًا في التعليمات البرمجية للآلة من بعضهم البعض [...] لذلك لدينا الرغبة في إنشاء العديد من البدائل.

كما أشار سيو إلى أنه بينما كان المطورون متحمسين لبناء تطبيقات برمجية، استمر الكثير منهم في "النضال تحت ضغط وجود المنصات المركزية" مثل أبل وغوغل، مما أجبر المطورين على "التواجد بموجب قواعدهم".

أضاف سيو أيضًا أنه على الرغم من أن العديد من المطورين ليسوا بالضرورة "متمرسين في بلوكتشين"، "إلا أنهم حريصون على فكرة" الانتقال إلى المجال، مؤكدين مرة أخرى على الحاجة إلى دخول المزيد من المطورين إلى المجال لتقديم المزيد من الخيارات لمستخدمي ويب ٣:

"حقيقة أنه ليس لدينا بديل لفيسبوك هو سبب احتكار فيسبوك. ولكن إذا كان قائمًا على بلوكتشين، يمكننا نقل البيانات بحرية، ويمكن أن يصبح هناك فيسبوك [مختلف]. لذلك يمكننا اختيار استخدام فيسبوك الذي يمنحنا أفضل قيمة".

وعند سؤاله عما إذا كان يجب على مطوري بلوكتشين التركيز على المنافسة أو التعاون، أكد سيو أنه "لا يريد أي [مشروعات ويب ٣] أن تعمل بشكل سيئ"، لأن هذا يعني أن يكون "لدينا خيارات أقل."

كذلك جادل المدير التنفيذي لشركة أنيموكا براندز أيضًا بأنه سيكون أكثر استدامة لمجموعة متنوعة من مشاريع ويب ٣ للاستحواذ على حصتها العادلة من السوق من مجرد عدد قليل من مشاريع ويب ٣ التي تهيمن على المجال.

أنيموكا براندز هي شركة رأس مال استثماري تركز على دفع حقوق الملكية الرقمية عبر التوكنات غير القابلة للاستبدال والألعاب مع رؤية لبناء ميتافيرس مفتوح وقابل للتشغيل البيني.

وقد تم تصنيف الشركة في قائمة فاينانشيال تايمز للشركات عالية النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠٢١. ومنتجات الألعاب الأكثر شهرة من أنيموكا هي ريف موتورسبورت وساندبوكس، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام توكنات REVV وSAND على التوالي.