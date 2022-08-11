الرئيس التنفيذي للعمليات في كوين سكوير يشارك الأفكار حول كونها أول بورصة منظمة لتداول العملات المشفرة في كندا

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 03:48 صباحاً - إنها قصة لا تزال تطارد الجيل الأول من مستخدمي العملات المشفرة الكنديين حتى يومنا هذا. فقبل أربع سنوات، توفي جيرالد كوتن، المؤسس المشارك لأكبر بورصة عملات مشفرة في كندا آنذاك كوادريغا إكس، في ظروف غامضة في الهند. ولكن، قبل وفاته، أخذ كوتن مفاتيح افتراضية للمحافظ الرقمية ونقلها إلى التخزين البارد، مما أدى إلى خسارة دائمة قدرها ١٩٠ مليون دولار من أموال المستخدمين.

أثار الحادث أزمة ثقة في قطاع العملات المشفرة الناشئ في البلاد وجعل الجهات التنظيمية متشككة بشدة من تقنية بلوكتشين. ومع ذلك، تلتئم الجروح القديمة في النهاية. وبالتقدم سريعًا إلى اليوم، استحوذت كوين سكوير على مكانتها لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كندا، حيث بلغ حجم التداول التراكمي ٨ مليارات دولار منذ عام ٢٠١٤.

وفي مقابلة مع محرر الأعمال في كوينتيليغراف، سام بورجي، أوضح إريك ريتشموند، رئيس العمليات في كوين سكوير، أن إطار العمل التنظيمي موجود الآن لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل:

"لقد اتخذنا نهجًا مختلفًا كثيرًا عن الولايات المتحدة على عكس الشركات الواقعة جنوب الحدود، إذ يجب تسجيل جميع منصات تداول العملات المشفرة هنا لدى منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC). وهناك تراكم في طلبات المعالجة في الوقت الحالي، في حين أننا قدمنا ​​طلباتنا من الخلف في نوفمبر ٢٠٢٠ لأننا أردنا أن نكون أحد أوائل اللاعبين الخاضعين للتنظيم هناك".

ونظرًا لأن اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ إلا مؤخرًا، يتم منح جميع بورصات العملات المشفرة إعفاء لمدة عامين حيث يتعين عليهم التسجيل في منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا خلال هذه الفترة. وفي الوقت الحالي، كوين سكوير هي الشركة الوحيدة في المجال المسجلة لدى منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا. وبالمثل، لدى الشركة مجموعة صارمة من القواعد المعمول بها عندما يتعلق الأمر بإدراج توكنات جديدة لضمان عدم وقوع مستخدميها ضحية لعمليات الاحتيال:

"نحن نقوم بفحص التوكن من خلال تقييم التكنولوجيا الأساسية والتسويق والفريق الذي يقف وراءه، إلى جانب تحليل المشكلات القانونية المحتملة وحركات الأسعار غير المنتظمة، وما إلى ذلك. ومن ثم نقوم بتحليل متعمق عبر فرق مختلفة، مثل الامتثال والأعمال التجارية والشؤون القانونية والأمان. فالأمر بفهم التوكن حقًا. وإذا نجح في الاختبارات، يتم تعيين حد الإدراج".

اتخذت الجهات التنظيمية الكندية موقفًا متشددًا بشأن البورصات التي يُزعم أنها لا تلتزم بالقواعد الجديدة. ففي مارس، أوقفت باينانس عملياتها في مقاطعة أونتاريو واعترفت لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) بأنها غير مسجلة هناك. وبالمثل، اتخذت الهيئة إجراءات إنفاذ ضد بورصات العملات المشفرة كيوكوين وبايبيت، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية.