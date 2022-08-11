مجموعة إس بي آي تُبلغ عن حصول شركة استثمرت فيها على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة لتداول المشتقات خارج البورصة في الولايات المتحدة

بحسب ما ورد، تلقت الشركة الفرعية الأمريكية لمطور منصة التداول الإلكترونية كلير ماركتس موافقة من هيئة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، لتقديم منتجات مشتقات العملات المشفرة خارج البورصة مع تسوية مادية.

ففي إشعار يوم الثلاثاء، قالت إس بي آي هولدينغز - وهي أحد أصحاب المصلحة في كلير ماركتس - إن هيئة تداول السلع الآجلة قد وافقت على شركة تابعة لها في الولايات المتحدة تشغل مرفق تنفيذ المقايضات، حيث تخطط لتقديم مشتقات تداول لأزواج الدولار الأمريكي وبيتكوين (BTC). وأوضحت شركة الخدمات المالية التي يقع مقرها باليابان إن صانع السوق لديه خطط لتوسيع شركائه التجاريين في الولايات المتحدة بعد المعاملات التجريبية في كلير ماركتس.

أعلنت إس بي آي هولدينغز أنها استحوذت على حصة بنسبة ١٢٪ في كلير ماركتس في أغسطس ٢٠١٨، والتي تخطط لزيادتها في المستقبل. وفي ذلك الوقت، قالت الشركة اليابانية إن الاستثمار كان يهدف إلى إنشاء منصة تداول مشتقات العملات المشفرة التي تلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين.

وبموجب قانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة ذات الصلة، يجب أن تحصل بورصات المشتقات - سواء كانت تتعامل مع العملات المشفرة أو الأصول الأخرى - على الموافقة للعمل كسوق عقود محدد أو منشأة لتنفيذ المقايضات في الولايات المتحدة. ووفقًا لطلب ميزانية السنة المالية ٢٠٢٣ الصادر في مارس، كانت هيئة تداول السلع الآجلة تدرس توسيع سلطتها على المنتجات المالية التي تستخدم العملات المشفرة.