مديرون تنفيذيون في ويف فاينانشيال: شركات إدارة الثروات ورأس المال الاستثماري تساعد في دفع تبني العملات المشفرة المؤسسي

تام شمس - الخميس 11 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - أفاد اثنان من المديرين التنفيذيين في ويف فاينانشيال، وهي شركة لإدارة الأصول تقدم استراتيجيات مخصصة للأفراد والكيانات ذوي الملاءة العالية، عن رؤية زيادة في الطلب المؤسسي على منتجات العملات المشفرة وسط السوق الهابطة.

في حديثه إلى كوينتيليغراف في مؤتمر بلوكتشين فيوتشريست في تورنتو يوم الأربعاء، قال مايك جونز، رئيس تطوير الأعمال في ويف فاينانشيال، إن الاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة يمكن أن يكون مدفوعًا بشركات إدارة الثروات بما في ذلك مورغان ستانلي وميريل لينش وغولدمان ساكس التي تبحث عن طرق للسماح لعملائهم بالتعرض للمساحة. واستشهد جونز بمثال شراكة بلاك روك مع كوين بيز يوم ٤ أغسطس، وهي خطوة ستمنح مستخدمي منصة إدارة الاستثمار المؤسسي لشركة إدارة الأصول "علاء الدين" إمكانية الوصول إلى تداول العملات المشفرة والحفظ والوساطة الرئيسية وقدرات إعداد التقارير.

بالإضافة إلى شركات إدارة الثروات، قال المدير التنفيذي في ويف إن رأس المال الاستثماري قد يشهد "نموًا كبيرًا" جزئيًا بسبب الطلب على أدوات الاستثمار المبتكرة. وأضاف جيرارد بيريلي، رئيس الاستثمار والمشاريع في ويف فاينانشيال، أن إعطاء شركات رأس المال الاستثماري لفرصة التعرض للعملات المشفرة للعملاء دون المرور عبر البورصات المركزية مع الاستمرار في التعامل مع حجم كبير يمثل "فرصة إيجابية للغاية للصناعة ككل".

حيث قال بيريلي إنه "فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، كانت السوق الهابطة نوعًا ما أمرًا إيجابيًا". "على مدار العام أو العام ونصف الماضي، رأينا تقييمات الكثير من الشركات المختلفة ترتفع بشكل لا يصدق. وفي الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك، رأينا التقييمات الخاصة بالشركات تنخفض إلى تقييمات أكثر واقعية، وقد حان الوقت لبدء تخصيص رأس المال".

مؤتمر بلوكتشين فيوتشريست في تورنتو، كندا

قال جونز: "ما هو مشجع من منظور السوق بشكل عام هو أننا نفكر في الدورة الأخيرة - قبل بضع سنوات، كان الكثير من الأحاديث التي كانت تحيط بالنظام البيئي حينئذٍ:" هل هذه نهاية العملات المشفرة؟ هل ماتت العملات المشفرة؟". "من وجهة نظر التبني المؤسسي ومن وجهة نظر الطلب المؤسسي، يبدو أن السؤال الآن يتعلق أكثر بكثير" هل هذا هو الوقت المناسب للدخول؟"

وأضاف قائلًا: