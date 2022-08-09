ون إنش تتصل بكلايتن حيث تستمر آسيا في الصعود

تام شمس - الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:48 مساءً - من المقرر أن تستفيد كلايتن من بلوكتشين الميتافيرس الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية للاستفادة من السيولة الأعمق ومبادلات التوكنات المحسّنة من خلال شراكة جديدة مع شبكة بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) ون إنش.

تمتعت كلايتن بالنجاح في كوريا الجنوبية حيث تستمر البلاد في رؤية استخدام متزايد للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) واستخدام تمويل الألعاب. كلايتن هو منتج من شركة كاكاو التكنولوجية العملاقة، التي تسيطر على قاعدة مستخدمين تضم حوالي ٥٢ مليون شخص يستخدمون تطبيق كاكاو توك الرائد ومجموعة من منتجات البرامج.

استمدت كلايتن تقنية بلوكتشين الخاصة بها من إيثريوم فيرتشوال ماشين وتقوم بتشغيل العديد من ألعاب اللعب والكسب وألعاب AAA وأسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال والميتافيرس. مع استمرار نمو قاعدة المستخدمين، تتطلع المنصة إلى تحسين قابلية التوسع والكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف.

تقوم كلايتن بالفعل بتجميع أكثر من ٥٠ من مزودي خدمات التمويل اللامركزي على مستوى المؤسسات (DeFi) والبورصات اللامركزية (DEXs) وتعمل إضافة ون إنش على فتح ٢٥٧ مصدرًا آخر للسيولة. تروج كلايتن للقدرة على معالجة ٤٠٠٠ معاملة في الثانية وهو في طور تنفيذ آلية ديناميكية لرسوم الغاز. يأتي هذا ردًا على عمليات الاستغلال السابقة لأسعار الغاز المنخفضة الثابتة.

تم تعيين التكامل المستمر لسلاسل خدمة الطبقة الثانية لتحسين إدارة التوكنات وخدمات أوراكل على بلوكتشين الميتافيرس. أبلغت كلايتن عن ٢,٥ مليار دولار من القيمة الإجمالية مقفلة على بروتوكولها في مارس ٢٠٢٢، حيث يعمل الدمج المستمر لمنصات التمويل اللامركزي المختلفة على خلق المزيد من إمكانية التشغيل البيني بين البروتوكولات المختلفة.

يوفر تكامل ون إنش مع كلايتن إمكانية الوصول لقاعدة المستخدمين إلى بروتوكول طلب الحد ون إنش الإصدار ٢ وكوكونت سواب وكلاي سواب وكلاب وكليم سواب.

تم توصيل كلايتن بالنظام الإيكولوجي الأوسع للتوكنات غير القابلة للاستبدال من خلال شراكة مع سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "أوبن سي" في يونيو ٢٠٢٢، مما يتيح لمستخدميه الوصول إلى مجموعة من التوكنات غير القابلة للاستبدال والمقتنيات الرقمية التي تم سكها على بلوكتشين إيثريوم وبوليغون وسولانا.

وقد ألمح المؤسس المشارك لون إنش، سيرجيج كونز، إلى الانتقال إلى السوق الآسيوية خلال أسبوع بلوكتشين كوريا ٢٠٢٢ في سيول، مشيرًا إلى شعبية الألعاب القائمة على بلوكتشين كمحرك محتمل لاعتماد التمويل اللامركزي.

كما ردد كبير مسؤولي الاتصالات في الشركة سيرجي ماسلنيكوف هذه المشاعر في مراسلات مع كوينتيليغراف حيث تم الكشف عن الشراكة يوم ٩ أغسطس.

"من الواضح تمامًا أن حصة كوريا في هذا السوق ضخمة. وهذا هو السبب في أننا نجري مفاوضات شاملة ودائمة مع كلايتن كقائد بلا منازع في كوريا لنكمل شراكة اليوم".

شدد ماسلنيكوف أيضًا على أن قابلية التشغيل البيني بين شبكات بلوكتشين كانت محور تركيز مجمع التمويل اللامركزي وإضافة جسر إلى نظام كلايتن البيئي يضيف منصة بلوكتشين رئيسية أخرى إلى شبكتها.