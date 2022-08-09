ريديت يتعاون مع إف تي إكس لتمكين رسوم غاز إيثريوم لنقاط المجتمع

تام شمس - الثلاثاء 9 أغسطس 2022 08:41 مساءً - بعد الابتعاد عن مدفوعات بيتكوين (BTC) منذ سنوات، يبدو أن منتدى ريديت عبر الإنترنت يقترب الآن من تبني مدفوعات العملة المشفرة عبر شراكة جديدة مع بورصة إف تي إكس.

حيث أعلنت بورصة العملات المشفرة إف تي إكس وريديت من سام بانكمان فرايد في بيان تمت مشاركته يوم الثلاثاء أن المنصة تعتزم دمج نقاط مجتمع ريديت في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأسواق الأخرى.

تتميز الشراكة بتكامل إف تي إكس باي كحل للدفع وتبادل العملات المشفرة لإلغاء تأمين امتيازات جديدة ممكّنة بالعملات المشفرة لنقاط مجتمع ريديت. تم طرح نقاط مجتمع ريديت في مايو ٢٠٢٠، وهي مقياس للسمعة في المجتمعات أو صفحات ريديت الفرعية، مما يسمح للمستخدمين بامتلاك جزء من مجتمعاتهم المفضلة.

حيث أوضحت ريديت عند إطلاق نقاط المجتمع قبل عامين إنه "كوحدة ملكية، تستحوذ النقاط على بعض قيمة مجتمعهم. ويمكن إنفاقها على الميزات المتميزة واستخدامها كمقياس للسمعة في المجتمع". وتعتمد نقاط مجتمع ريديت على أربيتروم، وهو أحد أكثر حلول توسيع نطاق إيثريوم.

ومع التكامل الجديد، سيتمكن المستخدمون من شراء إيثريوم (ETH) من تطبيقات ريديت المدعومة عبر منصة إف تي إكس للدفع والبنية التحتية للتبادل إف تي إكس باي. كما يمكن استخدام العملات المشفرة لدفع رسوم غاز بلوكتشين، أو رسوم الشبكة لمعاملات نفاط المجتمع على السلسلة.

حيث قال نيراج شيث، مهندس البرمجيات في فريق ريديت: "نحن نعمل دائمًا على تمكين المجتمعات وإدخال طرق جديدة لاستخدام ريديت، وتتيح لنا تقنية بلوكتشين اللامركزية والاكتفاء الذاتي القيام بذلك. ومن خلال العمل مع إف تي إكس، نحن قادرون على القيام بذلك على نطاق واسع".

كما أشار بانكمان فرايد إلى أن الشراكة مع ريديت تمثل التزام إف تي إكس بتمكين المجتمعات عبر الإنترنت لتسخير قوة بلوكتشين. وأضاف أن "البنية التحتية للدفع والتبادل في إف تي إكس باي تتكامل مع نقاط مجتمع ريديت، مما يجعل تجربة العميل أكثر سلاسة".