هيمنة بيتكوين تصل إلى أدنى مستوياتها حلال ٦ أشهر مع إعلان متريك عن "موسم عملات بديلة'' جديد

تام شمس - الثلاثاء 9 أغسطس 2022 08:41 مساءً - تواجه بيتكوين (BTC) منافسة جديدة من العملات البديلة هذا الشهر حيث تُظهر البيانات أنه - من الناحية الفنية - إنه بالفعل "موسم العملات البديلة".

تُظهر الأرقام من كوين ماركت كاب وتريدينغ فيو أن بيتكوين تشكل حاليًا حوالي ٤١٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة - أدنى مستوى لها منذ بداية عام ٢٠٢٢.

بعد المعاناة على يد تيرا لونا - التي أعيدت تسميتها الآن إلى تيرا كلاسيك (LUNC) - ارتفعت أسواق العملات البديلة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وإلى جانب عودة بيتكوين من أدنى مستوياتها خلال ١٨ شهرًا عند ١٧٦٠٠ دولار في يونيو، تمتعت العملات البديلة بنهضتها الخاصة، حيث تمنح عملة واحدة الآن المضاربين على صعود بيتكوين فرصة للحصول على أموالهم.

ووفقًا لكوين ماركت كاب، فإن حصة بيتكوين في السوق هي الآن في أدنى مستوياتها منذ منتصف يناير، مع سرقة أكبر عملة بديلة، إيثريوم (ETH)، للأضواء على وجه الخصوص في الأسابيع الأخيرة.

فمن أدنى مستوياتها عند ١٤,٣٪ يوم ١٩ يونيو، بلغت هيمنة إيثريوم السوقية الآن ١٩٪.

مخطط شمعة هيمنة القيمة السوقية لبيتكوين على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

يتم تعزيز حالة رهانات العملة البديلة بشكل أكبر من خلال مقياس مخصص مكلف باستدعاء "موسم العملات البديلة" - وهي فترة تتفوق فيها العملات البديلة على بيتكوين كاستثمارات.

مع درجة معيارية تبلغ ٩٤/١٠٠، يقوم مؤشر موسم العملات البديلة حاليًا بإصدار أكثر قراءة مقنعة له منذ يونيو ٢٠٢١.

وكلما اقتربت النتيجة من الصفر، زاد تفضيل المقياس لبيتكوين على العملات البديلة.

مؤشر موسم العملات البديلة (لقطة شاشة). المصدر: بلوكتشين سنتر.

رهانات بيتفينكس الطويلة على إيثريوم تنهار إلى أدنى مستوياتها في مايو

في غضون ذلك، كان الجدل حول حدث ميرج القادم يعني أن أداء إيثريوم غير مقنع بالمثل على أطر زمنية قصيرة هذا الأسبوع.

ففي غضون ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة هذه السطور يوم ٩ أغسطس، انخفض زوج إيثريوم مقابل الدولار بنسبة ٧٪ تقريبًا، بينما انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار بمقدار ١٠٠٠ دولار في ساعات اليوم.

وقال المحللون بما في ذلك مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، إن الأعصاب التي سادت مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في ١٠ أغسطس قد ساهمت في الانخفاض.

وفي غضون ذلك، أشارت أدوات المراقبة على السلسلة إلى أن أحد اللاعبين الرئيسيين في بورصة بيتفينكس قد قلل بشكل كبير من تعرضه الطويل لإيثريوم، مما يدل على الاعتقاد بأن الجانب السلبي سيكون مضمونًا بعد ذلك.

في وقت كتابة هذه السطور، كانت صفقات الشراء عند أدنى مستوياتها قبل حادثة تيرا في مايو مباشرةً.

مخطط شمعة يوم واحد لصفقات شراء زوج إيثريوم مقابل الدولار (بيتفينكس). المصدر: تريدينغ فيو

ومع ذلك، دعا فان دي بوب إلى فرض قيود عندما يتعلق الأمر بحركة سعر إيثريوم القادمة.

وكتب على تويتر: "قام الأشخاص بالفعل بوضع أهداف بقيمة ٣٠٠ دولار أو ٦٠٠ دولار لإيثريوم في أول تصحيح طفيف".

"ليست هناك حاجة حرفيًا لذلك، على الرغم من حقيقة أن الناس عالقون بشدة في انحيازهم. وبسبب هذا التحيز، لن يتمكنوا من مراقبة الأسواق بموضوعية."

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدار الساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

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