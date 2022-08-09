بينتريست لويب ٣: مشروع يطلق نظامًا بيئيًا للتنظيم على أفالانش

تام شمس - الثلاثاء 9 أغسطس 2022 08:41 مساءً - مع زيادة الألعاب التي تعتمد على اللعب من أجل الكسب (P٢E) في عام ٢٠٢١ من خلال أكسي إنفينيتي (AXS) واكتساب فرع يسمى التحرك للكسب (M٢E) لشهرة من خلال ستيبن (GMT)، تم إطلاق شكل آخر من طراز "للربح" في محاولة لجلب عناصر ويب ٣ إلى أطر ويب ٢ الموجودة.

ففي إعلان، أخبر فريق كيوريت داو كوينتيليغراف أنهم أطلقوا منصة قاعدة بيانات تشبه بينتريست على بلوكتشين أفالانش (AVAX). وعلى غرار نماذج "الكسب" الأخرى، يمكن مكافأة المستخدمين بتوكنات العملات المشفرة لأداء المهام. وفي هذه الحالة، تتمثل المهمة المعطاة للمشاركين في المساهمة بقوائمهم المنسقة في قاعدة بيانات المشروع.

هناك أدوار مختلفة داخل النظام البيئي للمشروع. ويشمل ذلك المنسقين الذين سيضعون القواعد لقاعدة البيانات، والكشاف الذي سيجد ويساهم في المحتوى الذي يتوافق مع قواعد قاعدة البيانات والمشاهدون الذين يشاركون من خلال النظر إلى المحتوى.

يمكن أن يكون المنسق فردًا أو منظمة مستقلة لامركزية (DAO) أو برنامج ذكاء اصطناعي (AI) مثل GPT-٣. وسوف يكسبون جنبًا إلى جنب مع الكشافة حيث يتم شراء المحتوى من قبل المشاهدين أو الوصول إليه من خلال مشاهدة الإعلانات.

يعتقد الفريق أن تحفيز التنظيم سيؤدي إلى تجميع بيانات عالية الجودة. قال مايكل فيشر، مؤسس كيوريت داو، إن المشروع سيكون مفيدًا في الحصول على محتوى من إنشاء المستخدم بطريقة مألوفة لتطبيق ويب ٢.

في أسبوع بلوكتشين كوريا، قال أنتوني يون، المدير التنفيذي في شركة الاستثمار روك كابيتال، لكوينتيليغراف أن ألعاب بلوكتشين مناسبة تمامًا لنظام الألعاب الكوري. حيث ووفقًا ليون، تبحث بعض شركات ألعاب ويب ٢ عن طرق لإدخال بلوكتشين مع أسلوب واحد يتمثل في التطوير أولًا وإطلاق التوكن لاحقًا، والآخر يعطي الأولوية للتوكن ثم إطلاق التوكن.

في نفس الحدث، قال جيفري زيرلين، المدير التنفيذي لشركة أكسي إنفينيتي، لكوينتيليغراف إن فريقهم يتطلع إلى زيادة جهودهم في اختراق مجتمع الألعاب في كوريا الجنوبية. على الرغم من الحظر المفروض على الألعاب من أجل الكسب في البلاد، أشار زيرلين إلى أنهم يبحثون عن طرق لتكييف اللعبة مع المنطقة.