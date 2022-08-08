التوكنات غير القابلة للاستبدال "كريبتو بانك" ستنقسم إلى ٥٦٠٠٠ قطعة

تام شمس - الاثنين 8 أغسطس 2022 08:49 مساءً - تستمر التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) في جذب خيال مجال العملات المشفرة، حيث تجذب بعض أكثر المشاريع شهرة مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين. وتجسد مشاريع مثل كريبتو بانكس وبورد إيب يخت كلوب حصرية المجموعات الأكثر ربحًا، حيث لا يمكن للمستثمر العادي الوصول إلى كل التوكنات غير القابلة للاستبدال.

وتهدف حملة جديدة إلى منح قاعدة أوسع من المستثمرين حصة في بعض أكثر التوكنات غير القابلة للاستبدال قيمة من خلال تجزئة الملكية لإعادة إمكانية الوصول. حيث ستقوم شبكة يونيك نتورك، وهي بنية أساسية للتوكنات غير القابلة للاستبدال تعمل على شبكتي كوساما وبولكادوت، بتقسيم ملكية كريبتو بانك إلى أكثر من ٥٦٠٠٠ عنوان تم تسجيلهم للحصول على مشاركة.

وتوفر الحملة للمستخدمين فرصة للمشاركة في ما أصبح بيئة منعزلة للغاية، كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة يونيك نتورك ألكسندر ميتروفيتش في بيان:

"يمثل هذا لحظة مثيرة لقابلية التشغيل البيني. ومن خلال تجزئة كريبتو بانك رق ٣٠٤٢، نعلن بداية حقبة جديدة من التوكنات غير القابلة للاستبدال التي يمكن الوصول إليها وقابلة للتبادل ويمكن مشاركتها عبر السلاسل وبجزء بسيط من التكلفة".

تم شراء كريبتو بانك رقم ٣٠٤٢ مقابل ٤٦,٩٥ إيثريوم (ETH) (٨٢٠٠٠ دولار) من قبل يونيك نتورك في يونيو ٢٠٢٢ حيث تراجعت أسواق العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها السنوية. تم بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال في الأصل مقابل ١٦ دولارًا في نوفمبر ٢٠١٨ قبل أن يصبح كريبتو بانكس واحدًا من أكثر المشاريع المستندة إلى إيثريوم حصرية في النظام البيئي لفن العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال.

كان استحواذ يونيك نتورك على كريبتو بانك رقم ٣٠٤٢ يهدف إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على الأصل بالإضافة إلى عرض إمكانية التشغيل البيني لشبكات بلوكتشين. لا توجد تكلفة مرتبطة بالاشتراك في حصة من كريبتو بانك، والتي تشكل جزءًا من حملة بانكس فور ذا بيبول التابعة للشركة.

ومن المثير للاهتمام، أنه بمجرد أن يتم توزيع التوكنات الفردية على العناوين، سيكون هناك عدد أكبر بكثير من مالكي كريبتو بانك الفرديين على بلوكتشين بولكادوت مقارنة بـ ١٠٠٠٠ توكن كريبتو بانك الأصلي بالكامل الذي يعمل على إيثريوم.