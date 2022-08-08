وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عناوين USDC وETH المرتبطة بتورنيدو كاش

تام شمس - الاثنين 8 أغسطس 2022 08:49 مساءً - أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من ٤٠ عنوانًا للعملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بخدمة خلط تورنيدو كاش المثير للجدل إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو OFAC.

ففي إعلان يوم الاثنين، منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فعليًا المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام تورنيدو كاش ووضع ٤٤ عنوان لعملة USDC وعناوين إيثريم (ETH) المتصلة بالخلاط في قائمته للمواطنين المعينين بشكل خاص. وزعمت الإدارة أن الأفراد والجماعات قد استخدموا خدمة الخلط لغسل أكثر من ٧ مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٩، بما في ذلك ٤٥٥ مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس غروب التابعة لكوريا الشمالية. وكان البروتوكول أيضًا في قلب بعض الاختراقات وعمليات الاستغلال الأخيرة في التمويل اللامركزي، بما في ذلك هجوم بقيمة ٣٧٥ مليون دولار على وورمهول في فبراير واختراق ١٠٠ مليون دولار على هورايزون بريدج في يونيو.

حيث قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: "على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك، فشلت تورنيدو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها". "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."

اتخذت وزارة الخزانة خطوات مماثلة ضد خدمة خلط العملات المشفرة بليندر دوت آي أو في مايو. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يُزعم أن خدمة الخلط عالجت ٢٠,٥ مليون دولار من أصل حوالي ٦٢٠ مليون دولار سُرقت من رونين بريدج للعبة أكسي إنفينيتي - حوالي ١٧٣٦٠٠ إيثريوم و٢٥,٥ USDC. وبموجب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تم تجميد أصول الشركات والأفراد و"يحظر على مواطني الولايات المتحدة عمومًا التعامل معهم".