نيجيريا تُصبح الدولة الأكثر هوسًا بالعملات المشفرة بعد انهيار أبريل

تام شمس - الاثنين 8 أغسطس 2022 06:52 مساءً - شهد انهيار سوق العملات المشفرة في أبريل خسارة معظم العملات المشفرة لأكثر من ٦٠٪ من قيمتها من أعلى مستوى لها، مما أدى إلى تراجع إجمالي في نشاط التداول واهتمام المستثمرين واستثمار رأس المال الاستثماري. وقد سلطت دراسة حديثة الضوء على فضول الدول المتزايد واهتمامها بالعملات المشفرة بعد انهيار أبريل.

حيث استند البحث إلى بيانات اتجاها غوغل الخاصة بمصطلحات البحث عن العملات المشفرة الشائعة والتي غالبًا ما تعكس الاهتمام المتزايد بسوق العملات المشفرة. تم بعد ذلك تجميع سجل البحث لكل دولة لإعطاء نتيجة بحث شاملة. ويبدو أن البلدان التي تتصدر القائمة هي الأكثر حرصًا على شراء الانخفاض.

وقد سلط بحث كوين غيكو الضوء على ارتفاع كبير في الفضول بين النيجيريين بعد تراجع سوق العملات المشفرة في أبريل. إذ بحث السكان النيجيريون عن مصطلح "cryptocurrency" (العملة المشفرة) و"Invest in Crypto"(الاستثمار في العملات المشفرة) و"buy crypto" (شراء العملات المشفرة) من بين ١٥ دولة كانت جزءًا من البحث وحصلت على مجموع نقاط بحث ٣٧٠.

يُظهر مخططا مؤشرات غوغل التاليان بيانات عمليات البحث عن "الاستثمار في العملات المشفرة" في نيجيريا مقارنة بالعالم. حيث شهدت كثافة البحث عن المصطلح معدلات فائدة مماثلة بعد الانهيار في أبريل في نيجيريا، بينما شهدت كثافة البحث في جميع أنحاء العالم انخفاضًا مستمرًا في المقارنة.

بيانات مصطلح البحث "Invest in Crypto" في نيجيريا المصدر: مؤشرات غوغل

بيانات مؤشرات غوغل لمصطلح البحث "Invest in Crypto" في جميع أنحاء العالم المصدر: مؤشرات غوغل

يغذي اهتمام نيجيريا المتزايد بالعملات المشفرة الخدمات المالية غير الكافية في البلاد، وهو الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا لاعتماد العملات المشفرة في جميع أنحاء إفريقيا. فحسبما أفاد كوينتيليغراف في أبريل، قام ما يقرب من ١٧,٣٦ مليون، أو ٥٢٪ من المستثمرين النيجيريين في العملات المشفرة، بتخصيص أكثر من نصف أصولهم للعملات المشفرة. وقد بدأ النيجيريون في استخدام العملات المشفرة كبديل عملي لتخزين الأصول ونقلها.

جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنتيجة بحث ٢٧٠، وهو ما لم يكن مفاجئًا للكثيرين، بالنظر إلى دفع البلاد مؤخرًا لاعتماد العملات المشفرة. حيث احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة بنتيجة بحث ٢٦٠، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة ١٢ بنتيجة بحث ١٥٧.

كما أبرزت بيانات نتيجة البحث أيضًا بعضًا من أهم العملات المشفرة التي بحث عنها الأشخاص في هذه البلدان الخمسة عشر. ومن المثير للاهتمام، أن عمليات البحث عن إيثريوم تفوقت على بيتكوين في ١٤ من ١٥ دولة، مع تصدر سنغافورة المخطط البياني برصيد ٥٩. ويمكن أيضًا أن يُعزى ارتفاع الاهتمام نحو إيثريوم على بيتكوين إلى ترقية ميرج القادم لإثبات الحصة (PoS) المقرر للأسبوع الثالث من سبتمبر.