منصة إقراض العملات المشفرة هودلنوت تعلق خدماتها بسبب أزمة السيولة

تام شمس - الاثنين 8 أغسطس 2022 06:52 مساءً - نظرًا لظروف السوق ونقص السيولة، أصبحت منصة إقراض العملات المشفرة ومقرها سنغافورة هودلنوت أحدث شركة تعلق عمليات السحب والإيداع.

أصدرت شركة إقراض العملات المشفرة إعلانًا رسميًا يوم الاثنين، مدعية أن ظروف السوق أجبرتها على تعليق خدماتها وأنها تعمل بنشاط على خطط الاسترداد.

كما ذكرت هودلنوت أيضًا أنها سحبت طلب الترخيص التنظيمي الخاص بها في سنغافورة ونتيجة لذلك، لن تتمكن من تقديم أي ميزات مقايضة توكنات. وفي نص ما جاء بالإعلان الرسمي:

"نحن نعمل بنشاط على خطة التعافي التي نأمل أن نقدم تحديثات وتفاصيل عنها في أقرب وقت مسموح به. ونحن نتشاور مع داودارا أون إل إل سي بشأن الجدوى والجداول الزمنية لخطة التنفيذ المقصودة لدينا ونضع إستراتيجيات لخطة الاسترداد الخاصة بنا مع مراعاة مصالح مستخدمينا".

كذلك قالت منصة إقراض العملات المشفرة إنها ستعلق جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء تويتر وتيليغرام الرسميين.

بدأت أزمة الإقراض بالعملات المشفرة مع تيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها الآن إلى تيرا كلاسيك (LUNC) - انهيار النظام البيئي تلاه إفلاس صندوق التحوط الرائد للعملات المشفرة ثري آروز كابيتال (٣AC). خلقت اضطرابات السوق المتتالية تأثير الدومينو لمقرضي العملات المشفرة مع التعرض لصندوق التحوط بالإضافة إلى نظام تيرا البيئي. وكانت فوياجر ديجيتال وسيلسيوس وبلوكتشين دوت كوم من كبار شركات إقراض العملات المشفرة التي علقت خدماتها.

تمكنت هودلنوت من تجنب أي تعرض لثري آروز كابيتال، لكن بعض التقارير زعمت أن الشركة لم تكن شفافة فيما يتعلق باستثماراتها في عملة تيرا المستقرة الخوارزمية التي لم تعد موجودة الآن. حيث أشار تقرير نشره حساب تويتر "Fatman" في يونيو إلى التعرض الكبير لهودلنوت أثناء فك العملة المستقرة المستقر وكيف قاموا بتحريف موقفهم:

زعم زو أن الشركة لم تشتر أي UST ولم تتكبد أي خسائر في خدمات عوائد UST، لكنها فشلت في تقديم أي وثائق كدليل.

أثار الانهيار الواضح لمنصة أخرى لإقراض العملات المشفرة ردود فعل غاضبة من مجتمع العملات المشفرة حيث دعا العديد من المستثمرين إلى تخزين العملات المشفرة خارج البورصة. وأشار آخرون إلى تأثير الدومينو الذي أحدثه انهيار UST في مايو مع ظهور التأثيرات حتى الآن.