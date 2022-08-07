تام شمس - الأحد 7 أغسطس 2022 02:49 صباحاً - أضافت شركة هت إيت ماينينغ كورب الكندية عملات بيتكوين (BTC) إلى احتياطياتها الهائلة من بيتكوين في يوليو، حيث حافظت الشركة على "إستراتيجية الاحتفاظ بالعملات" طويلة الأجل في مواجهة تقلبات السوق.
حيث أنتجت الشركة التي يقع مقرها في ألبرتا ٣٣٠ بيتكوين في يوليو بمتوسط معدل إنتاج يبلغ ١٠,٦١ بيتكوين يوميًا، وبذلك يصل إجمالي احتياطياتها إلى ٧٧٣٦ بيتكوين. وكان معدل الإنتاج الشهري لها يعادل ١١٣,٠١ بيتكوين لكل إكساهاش، حسبما كشفت الشركة يوم الجمعة.
هت إيت، التي يتم تداولها في بورصتي ناسداك وتورنتو، هي واحدة من أكبر المحتفظين بعملات بيتكوين من القطاع العام، وفقًا لبيانات الصناعة.
وكجزء من إستراتيجية الاحتفاظ بالعملات المستمرة، أودعت هت إيت جميع عملات بيتكوين التي تم تعدينها ذاتيًا في الحفظ، مخالفةً للاتجاه الصناعي المتنامي للقائمين بالتعدين الذين باعوا أجزاء من احتياطياتهم خلال السوق الهابطة.
كان تعدين بيتكوين عملًا مربحًا للغاية في عام ٢٠٢١، حيث كان متوسط الإيرادات لكل عملة بيتكوين معدّنة أكثر من أربعة أضعاف متوسط العام السابق. ومع انخفاض أسعار بيتكوين في عام ٢٠٢٢، اضطر القائمون بالتعدين تحت الماء إلى البيع في بيئة سوق متراجعة.
حيث ارتفعت أسهم هت إيت بنسبة ٣,٥٪ يوم الجمعة لتستقر عند ٢,٣٨ دولار. وقد انخفض السهم بنسبة ٧٠٪ تقريبًا حتى الآن و٨٠٪ من ذروتها يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢١، عندما كان يتم تداول بيتكوين بالقرب من ٧٠٠٠٠ دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط استسلام القائمين بالتعدين، هت إيت تحافظ على "إستراتيجية الاحتفاظ بعملات" بيتكوين في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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