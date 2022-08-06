موجز رأس المال الاستثماري: حل على شبكة البرق المسرَّعة للدفع ومنصة تداول للتمويل اللامركزي وشركة أمان بلوكتشين تجمع الملايين

تام شمس - السبت 6 أغسطس 2022 08:53 مساءً - حتى مع بداية شتاء العملات المشفرة، كان عام ٢٠٢٢ عامًا فاصلًا بالنسبة لتمويل رأس المال الاستثماري. جمعت شركات العملات المشفرة وبلوكتشين مجتمعةً ٣٠,٣ مليار دولار من رأس المال الاستثماري في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، وهو ما يتجاوز جميع إجمالي ما م جمعه العام الماضي. في حين انخفض عدد الصفقات في الأشهر الأخيرة، لا تزال الشركات الناشئة عند تقاطع مدفوعات بلوكتشين والتمويل اللامركزي (DeFi) والأمن السيبراني تجتذب اهتمامًا كبيرًا من مجتمع رأس المال الاستثماري. يسلط الإصدار الأخير من موجز رأس المال الاستثماري الضوء على بعض أكثر صفقات التمويل إثارة للاهتمام في الشهر الماضي.

زيبيدي تجمع ٣٥ مليون دولار في جولة من السلسلة "ب"

جمعت زيبيدي، وهي خدمة معالجة دفع تعمل ببيتكوين (BTC) لصناعة الألعاب، ٣٥ مليون دولار من العديد من المستثمرين بما في ذلك كينغسواي كابيتال وذا رين غروب وسكوير إنيكس. زيبيدي هي في الأساس منصة تتيح لمطوري الألعاب دمج الأموال القابلة للبرمجة، بما في ذلك بيتكوين، في ألعابهم. ومنصة الدفع مدعومة من شبكة البرق المسرَّعة، مما يجعل زيبيدي "خيار تمكين بيتكوين المفضل" لشركائها، وفقًا لشريك كينغسواي كابيتال الإداري "أفونسو كامبوس".

شركة أمان بلوكتشين تجمع ٩٠ مليون دولار من السلسلة "أ"

أغلقت شركة هالبورن لأمن بلوكتشين جولة تمويل بقيمة ٩٠ مليون دولار في يوليو بقيادة ساميت بارتنرز بمشاركة إضافية من كاسل آيلاند فنتشرز وديجيتال كارنسي غروب وبريفان هوارد، من بين آخرين. تأسست هالبورن في عام ٢٠١٩ من قبل مخترقين أخلاقيين يقدمون خدمات أمان بلوكتشين. حيث حذرت الشركة مؤخرًا مستخدمي ميتاماسك من الانتباه لحملة التصيد التي تستهدف محافظ المستصفح الخاصة بهم.

منصة التمويل اللامركزي "هاشفلو" تجمع ٢٥ مليون دولار من جولة تمويل السلسلة "أ"

أغلقت هاشفلو، وهي منصة تداول تمويل لامركزية مقرها في سان فرانسيسكو، جولة تمويل بقيمة ٢٥ مليون دولار مدعومة ببعض من أبرز صناديق الاستثمار في العملات المشفرة. وستساعد جولة الاستثمار، التي شاركت فيها جمب كريبتو وإلكتريك كابيتال ودراغون فلاي كابيتال بارتنرز وجي إس آر، هاشفلو في توسيع عروض منتجاتها للمتداولين المؤسسيين.

سوسيوس تستحوذ على حصة ٢٤,٥٪ في بارسا ستوديوز

أعلنت شركة سوسيوس، وهي منصة توكنات مشاركة المشجعين، في أوائل أغسطس أنها ستستثمر ١٠٠ مليون دولار في بارسا ستوديوز، وهي ذراع المحتوى الرقمي لنادي غف سي برشلونة لكرة القدم. سوف تساعد شركة سوسيوس، المملوكة لشركة تشيليز لتكنولوجيا بلوكتشين، نادي برشلونة في تسريع إستراتيجية مشاركة ويب ٣ والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT). وعلى وجه التحديد، تتابع بارسا ستوديوز مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال والميتافيرس التي ستساعد نادي كرة القدم على الانخراط مع قاعدته الجماهيرية العالمية الواسعة، وستعتمد على بل سوسيوس لتقديم الإستراتيجية.

إيثرميل تجمع التمويل الأولي للاتصالات من محفظة إلى أخرى

جمع حل البريد الإلكتروني ويب ٣ "إيثرميل" ٣ ملايين دولار قبل الإطلاق المخطط له لخدمة الاتصالات المشفرة من المحفظة إلى المحفظة. ومن المقرر إطلاق إيثرميل في الربع الثالث، وهو يتيح لشركات ويب ٣ إرسال "محتوى ثري ذي صلة مباشرة إلى مالكي الأصول"، وبالتالي تقليل مخاطر الاحتيال في الاتصالات. تعمل الخدمة أيضًا على تبسيط توزيع الرسائل الإخبارية المجتمعية من خلال تمكين قوائم بريدية ذاتية التحديث. قاد جولة التمويل الأولي فابريك فنتشرز وغرين فيلد ون.