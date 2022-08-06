سعر بيتكوين: تقلبات نهاية الأسبوع "متوقعة" مع ثبات مستوى ٢٢ ألف دولار

تام شمس - السبت 6 أغسطس 2022 08:53 مساءً - ارتفع بيتكوين (BTC) فوق ٢٣٠٠٠ دولار مرة أخرى يوم ٦ أغسطس حيث توقع تحليل جديد زيادة محتملة بنسبة ٢٠٪ أو أكثر.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

المخطط البياني اليومي لأحد المتداولين يعطي هدف ٣٠ ألف دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يرتفع خلال الليل ليجلس مرة أخرى بالقرب من قمة نطاق التداول الثابت.

وبعد عدة محاولات للاختراق فوق مقاومة النطاق عند ٢٣٥٠٠ دولار، بدا الزوج عالقًا في طي النسيان وقت كتابة هذه السطور، لكن الآمال في استمرار الصعود كانت موجودة بالفعل.

حيث كتب مصدر المراقبة على السلسلة ماتريال إنديكيتورز في جزء من آخر تحديث لها على تويتر يوم ٥ أغسطس: "نتوقع المزيد من التقلبات على مدار الأسبوع".

"إذا كان بإمكان ارتفاع السوق الهابط دفع بيتكوين إلى ما يزيد عن ٢٥ ألفًا، فلن يكون هناك احتكاك كبير في النطاق بين ٢٦ و٢٨ ألفًا. ولكن فقدان خط الاتجاه سيكون سيئًا للآمال والأحلام الصعودية".

سيكون ٢٨٠٠٠ دولار أعلى بنسبة ٢٠٪ من السعر الفوري الحالي، ويمثل أعلى مستوى خلال شهرين تقريبًا.

وقد تضمنت المؤشرات المادية مخططًا يوضح خط الاتجاه المذكور عند ٢٢٠٠٠ دولار - حول السعر الحالي الفعلي لعملة بيتكوين.

كما أظهر المخطط البياني أيضًا زيادة دعم العطاء مباشرةً أسفل الموقع الفوري، بينما تكمن المقاومة الرئيسية عند ٢٤٥٠٠ دولار.

مستويات البيع والشراء لزوج بيتكوين مقابل الدولار (باينانس) مع خط الاتجاه. المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

يشعل التداول في عطلة نهاية الأسبوع تقليديًا حركة أسعار أكثر تقلبًا بفضل نقص السيولة في دفاتر أوامر الصرف، والتي يهيمن عليها المتداولون الأفراد بينما تبقى المؤسسات والمتداولون المحترفون بعيدًا حتى أسبوع التداول الجديد.

في الوقت نفسه، عند تحليل المخطط البياني اليومي، حقق حساب التداول الشهير CROW مستويات أعلى، وكشف عن خطط لجني الأرباح فقط عند ٣٠٠٠٠ دولار طالما استمرت بيتكوين في تحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.

وأضاف المتداول كريبتو توني: "تدور عطلة نهاية الأسبوع حول التداول في النطاق بسبب عمليات البيع المزيفة".

"أنا أحب تحديد النطاق ثم اللعب وفقًا لذلك، وتعتبر النطاقات فعالة في تحديد الاختراقات الحقيقية أو الكرات المزيفة. ويمكنكم اللعب بكليهما."

مؤشر القوة النسبية الشهري يلمّح إلى بداية عودة سعر بيتكوين

بالانتقال إلى البيانات على السلسلة، فإن بلان بي، مبتكر عائلة المخزون إلى التدفق لنماذج أسعار بيتكوين، أشار مرة أخرى إلى أن أداء مؤشر القوة النسبية (RSI) في الاتجاه الصعودي.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مقياس أساسي يوضح مدى ذروة الشراء أو ذروة البيع نسبيًا لبيتكوين عند سعر معين، وفي يونيو وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقد اقترح بلان بي أن مؤشر القوة النسبية قد يشير الآن إلى نهاية السوق الهابطة في ٢٠٢٢.

في منشور سابق بتاريخ ٣ أغسطس، في غضون ذلك، أقر بلان بي أن زوج بيتكوين مقابل الدولار لا يزال "أقل بكثير" من التقدير اليومي للتدفق إلى المخزون، والذي بلغ ٨٣٤٧٥ دولارًا يوم ٦ أغسطس.

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