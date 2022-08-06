فوياجر تخطط لاستئناف عمليات السحب النقدي يوم ١١ أغسطس

أفادت شركة فوياجر ديجيتال هولدينغز لإقراض العملات المشفرة أن المستخدمين قد يكونون قادرين على إجراء عمليات سحب نقدي من التطبيق بعد أكثر من شهر من تعليق التداول وعمليات الإيداع والسحب ومكافآت الولاء.

ففي منشور مدونة يوم الجمعة، قالت فوياجر إن العملاء الذين لديهم دولارات أمريكية في حساباتهم يمكنهم سحب ما يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار في فترة ٢٤ ساعة بدءًا من ١١ أغسطس، مع استلام الأموال في غضون ٥-١٠ أيام عمل. جاء هذا الإعلان في أعقاب حكم أحد القضاة يوم الخميس بأن شركة إقراض العملات المشفرة قد تم السماح لها بإعادة ٢٧٠ مليون دولار من أموال العملاء المحتفظ بها في بنك متروبوليتان التجاري في نيويورك.حيث قالت فوياجر إنه "ستتم معالجة الطلبات في أسرع وقت ممكن ولكنها ستتطلب بعض المراجعة اليدوية، بما في ذلك مراجعات الاحتيال وتسوية الحسابات، وسيعتمد التوقيت، جزئيًا، على البنوك الفردية التي يقوم العملاء بتحويل أموالهم إليها".

تقدمت شركة الإقراض المشفرة بطلب الإفلاس بموجب الفصل ١١ في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك يوم ٥ يوليو، قائلة في ذلك الوقت كانت هذه الخطوة جزءًا من خطة إعادة التنظيم التي ستسمح في النهاية للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن فوياجر رفضت سابقًا عرض شراء من ألاميدا ريسرش وإف تي إكس في يوليو - قائلة إنها لم تكن "تحقق أفضل قيمة" لعملائها - إلا أن الشركة قالت يوم الجمعة إنها لا تزال تفكر في بيع محتمل للشركة. وبعد موافقة المحكمة على إجراءات تقديم العطاءات، قالت فوياجر إنه سيتم استقبال العروض بحلول ٢٦ أغسطس مع جلسة استماع بشأن البيع المحتمل المتوقع بتاريخ ٨ سبتمبر.