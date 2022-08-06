كور ساينتيفيك تزيد من إنتاج بيتكوين بنسبة ١٠٪ في يوليو وسط انقطاع التيار الكهربائي في تكساس

تام شمس - السبت 6 أغسطس 2022 09:52 صباحاً - أفادت شركة تعدين العملات المشفرة "كور ساينتيفيك" بأن عملياتها أنتجت ١٢٢١ بيتكوين (BTC) في يوليو حتى مع توقف الشركة عدة مرات استجابة للطلب على شبكة كهرباء تكساس.

ففي إعلان يوم الجمعة، قالت كور ساينتيفيك إن إنتاجها من بيتكوين على أساس شهري قد ارتفع من ١١٠٦ في يونيو إلى ١٢٢١ في يوليو - أي ما يقرب من ١٠,٤٪. كما أبلغت الشركة عن تقليص العمليات "بسبب درجات الحرارة القصوى في مراكز بيانات متعددة"، لكنها زادت أيضًا من عدد خوادمها ذاتية التعدين والهاش بنسبة ٦٪، إلى ١٠٩٠٠٠ و١٠,٩ إكساهاش في الثانية (EH/s)، على التوالي.

ووفقًا لكور ساينتيفيك، قامت الشركة "بإيقاف تشغيل عمليات مركز بيانات تكساس بالكامل في عدة مناسبات" في يوليو لدعم مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، أو ERCOT، الذي يتحكم في شبكة الطاقة في الولاية. حيث أبلغت الشركة عن تقليص مطالبها من الطاقة بمقدار ٨١٥٧ ميغاواط /ساعة (MWh).

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كور ساينتيفيك، مايك ليفيت، في يوليو، إن الشركة تخطط لتوسيع سعة استضافة مركز البيانات لديها بمقدار ٧٥ ميغاواط، بهدف الحصول على معدل هاش يبلغ ٣٠ إكساهاش في الثانية بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. واعتبارًا من ٣١ يوليو، أفادت الشركة أنها احتفظت بـ ١٢٠٥ بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي ٢٨ مليون دولار في وقت كتابة هذه السطور، بعد أن باعت أكثر من ٧٠٠٠ بيتكوين مقابل ١٦٧ مليون دولار في يونيو و١٩٧٥ بيتكوين مقابل ٤٤ مليون دولار في يوليو.

وتخطط شركة التعدين لإصدار تقرير أرباحها من الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ يوم ١١ أغسطس.