كوين بيز تواجه دعوتين قضائيتين جديدتين وسط تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 06:48 مساءً - تواجه كوين بيز الآن تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية، حيث أصبحت الشركة الآن هدفًا لدعاوى قضائية متعددة. إذ تواجه بورصة العملات المشفرة ومقرها سان فرانسيسكو، والتي يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مطالبتين قانونيتين إضافيتين من شركتين قانونيتين.

يوم الخميس، كشفت شركة براغار إيغل آند سكواير القانونية ومقرها نيويورك أنها ستقاضي كوين بيز لتقديمها مزاعم مضللة حول ممارساتها التجارية. كما رفعت شركة بوميرانتز إل إل بي دعوى ضد البورصة، زاعمة أن لها الحق في الحصول على تعويض عن أي خسائر متكبدة نتيجة لانتهاكات المدعى عليه لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وقد تم رفع هذه الدعوى لتعويض المدعين.

في كلا القضيتين، يزعم المدعون أن كوين بيز قدمت إقرارات احتيالية ومضللة فيما يتعلق بأعمال الشركة وعملياتها وجهود الامتثال بين ١٤ أبريل ٢٠٢١ و٢٦ يوليو ٢٠٢٢. ووفقًا للشكاوى، تجاهلت كوين بيز الكشف عن أن العملات المشفرة للعميل كانت محفوظة في ضمان في كوين بيز، مما يجعلها جزءًا من عقار إفلاس خاضع لإجراءات الإفلاس حيث يتم التعامل مع العملاء على أنهم دائنون عامون غير مؤمن عليهم للشركة.

علاوة على ذلك، ورد أن كوين بيز رفضت الكشف عن أنها سمحت لمواطني الولايات المتحدة بتداول الأصول الرقمية التي تطلبت تسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات كأوراق مالية، وذلك على الرغم من معرفتها بالأمر. على هذا النحو، تدعي الدعاوى القضائية أن التمثيلات العامة لكوين بيز كانت دائمًا، إلى حدٍ كبير، خاطئة ومضللة نتيجة للإجراءات السابقة.

شاركت كوين بيز في العديد من قضايا المحاكم والمواقف المثيرة للجدل في الماضي. تصل الدعوتان القضائيتان الجديدتان بينما يتم التحقيق في كوين بيز من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بتهمة تداول الأوراق المالية غير المسجلة. كذلك تم اتهاك إيشان واهي، مدير المنتج العالمي السابق لكوين بيز، متهم بالتداول من الداخل في دعوى قضائية منفصلة. ومع ذلك، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال واهي إنه غير مذنب في تهمتين بتهمة التآمر على الاحتيال في قاعة محكمة فيدرالية في مانهاتن.