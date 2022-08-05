نوماد تعلن عن مكافأة قدرها ١٩ مليون دولار عن الأموال المفقودة من الاختراق الأخير

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 05:41 مساءً - أعلنت نوماد عن مكافأة تصل إلى ١٠٪ لإعادة الأموال المسروقة من جسر نوماد. ففي تغريدة وإعلان على موقع الويب، قدمت الشركة علنًا عنوان محفظة لإرسال الأموال.

وتنطبق المكافأة على أي شخص يتقدم من الآن فصاعدًا أو يعيد الأموال بالفعل. في وقت كتابة هذه المقالة، استعادت نوماد أكثر من ٢٠ مليون دولار. تعرض جسر توكنات نوماد لاختراق هائل في الثاني من أغسطس. وكان هذا الحادث من بين أكبر الحوادث في تاريخ عمليات اختراق العملات المشفرة، حيث سُرق ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار من أصول العملات المشفرة. ومع ذلك، لم تضيع المنصة أي وقت في مخاطبة مجتمعها والمخترقين.

ففي بيان رسمي، علق براناي موهان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نوماد، قائلًا:

"أهم شيء في العملات المشفرة هو المجتمع، وهدفنا الأول هو استعادة أموال المستخدمين المترابطة."

في هذا السياق، ستعتبر نوماد أي مخترق يعيد ٩٠٪ على الأقل من إجمالي الأموال المفقودة مخترق أخلاقي. على الرغم من أن هؤلاء المخترقين يستخدمون عادةً نفس الأساليب التي يستخدمها المخترقون غير الأخلاقيين، إلا أنهم عادةً ما يحصلون على إذن من مالك الموقع مما يجعل الاختراق قانونيًا. وغالبًا ما يُستخدم المخترقون الأخلاقيون لتجهيز أمان المنصة بشكل أفضل.

على الرغم من أن نوماد ستعتبر المخترقين المتوافقين أخلاقيين، إلا أن موهان علق أيضًا على أن المنصة "ستستمر في العمل مع شركائنا وشركات الاستخبارات وجهات تطبيق القانون لملاحقة جميع الجهات الخبيثة الأخرى إلى أقصى حد بموجب القانون".

في الأيام التي أعقبت الاختراق، نفت نوماد أي ادعاءات بتجاهل أخطاء النظام التي قد تفسح المجال لمثل هذا الحل الوسط.

وأعلنت المنصة حاليًا أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع تي آر إم لابز وسلطات إنفاذ القانون لمواصلة تعقب المخترقين وإعادة الأموال المسروقة.