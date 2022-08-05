بنك تايلاند سيقوم بتجربة العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد بحلول نهاية عام ٢٠٢٢

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 05:41 مساءً - علاوة على مشاريع العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة (CBDC) وإثبات مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد مع الشركات، سيقوم بنك تايلاند (BOT) بتوسيع نطاق تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي التي تستهدف الأفراد إلى مرحلة تجريبية. وسيتم إجراء تطبيق واقعي محتمل لـ "العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد" داخل القطاع الخاص على نطاق محدود.

وحسبما يذكر إعلان ٥ أغسطس على الصفحة الرسمية لبنك تايلاند:

"سيقوم البنك بتقييم الفوائد والمخاطر المرتبطة من المشروع التجريبي لصياغة السياسات ذات الصلة وتحسين تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي في المستقبل."

وينقسم الاختبار التجريبي إلى مسارين. خلال المرحلة الأولى - "المسار التأسيسي" - سيتم اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي في أنشطة تشبه النقد، أي الدفع مقابل السلع والخدمات، ضمن مناطق محدودة ومقياس من ١٠٠٠٠ مستخدم من الأفراد. وسيكون هناك ثلاث شركات للمشاركة في التجربة - بنك أيودهيا، بنك سيام التجاري و٢C٢P. من المفترض أن يبدأ الاختبار في نهاية عام ٢٠٢٢ ويستمر حتى منتصف عام ٢٠٢٣.

المرحلة الثانية التي يطلق عليها "مسار الابتكار" ستركز على تقديم حالات الاستخدام المبتكر للعملة الرقمية للبنك المركزي. وستتاح للقطاع الخاص والجمهور فرصة لعرض حالات الاستخدام الخاصة بهم للعملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد عبر "CBDC Hackathon" الذي سيُعقد في الفترة من ٥ أغسطس إلى ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢. وسيحصل المشاركون المختارون على الإرشاد من المؤسسات المالية ذات الخبرة.

في غضون ذلك، لا يخطط بنك تايلاند لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد، "لأن الإصدار يتطلب دراسة شاملة" للمخاطر والفوائد التي تعود على النظام المالي بشكل عام.