ألكسندر فينيك كان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد تسليمه

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 05:41 مساءً - تم تسليم ألكسندر فينيك، مشغل بي تي سي-إي المتهم إلى أمريكا لمواجهة عدة تهم تتعلق بغسيل الأموال أثناء العمل في بورصة العملات المشفرة التي انتهت صلاحيتها الآن.

تورط فينيك في معارك قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية لدوره المزعوم كعقل مدبر لبي تي سي-إي، ويقال إن بورصة العملات المشفرة قد استفادت من العديد من الأنشطة غير المشروعة التي استخدمت المنصة لغسل ما قيمته ٤ مليارات دولار من بيتكوين.

حيث قال محامي فينيك فريديريك بيلو لشبكة الأخبار الأمريكية سي إن إن على فريدا أن فينيك كان في طريقه من اليونان إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يواجه مجموعة من التهم في محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا. المواطن الروسي متهم بغسل الأموال وتشغيل خدمة أموال غير مرخصة في أمريكا، بالإضافة إلى تهم أخرى.

يقضي المتهم بالفعل عقوبة بالسجن خمس سنوات في فرنسا منذ ديسمبر ٢٠٢٠، بعد إدانته بغسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة. كان محامو فينيك قد تقدموا باستئناف غير ناجح، مؤكدين أن فينيك كان مجرد موظف في البورصة وليس له أي تورط في أنشطة غير مشروعة في بي تي سي-إي.

تم القبض على فينيك في الأصل في اليونان أثناء إجازته في عام ٢٠١٧، حيث تناضل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا من أجل تسليمه من تلك اللحظة فصاعدًا. اختار مجلس الدولة اليوناني تسليم فينيك إلى فرنسا في أوائل عام ٢٠٢٠، على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها روسيا لطلب نقله إلى سلطتها القضائية.