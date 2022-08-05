مستخدمو باينانس كارد يمكنهم الآن الوصول إلى ريبل وشيبا إينو وأفالانش

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 05:41 مساءً - أعلنت باينانس يوم الجمعة أن باينانس كارد الخاصة بها تدعم الآن ثلاث عملات بديلة جديدة. إذ يتمتع مستخدمو البطاقات الآن بإمكانية الوصول إلى ممتلكاتهم من ريبل (XRP) وشيبا إينو (SHIB) وأفالانش (AVAX).

تسمح بطاقة باينانس لحامليها "بتحويل وإنفاق العملات المشفرة في أكثر من ٦٠ مليون متجر على الإنترنت ومتجر مادي". ومع ذلك، فإن البطاقة متاحة فقط للمواطنين الأوروبيين، ووفقًا للموقع الإلكتروني للاجئين الأوكرانيين. قبل تصعيد الصراع في أوكرانيا، كانت باينانس تعتزم توسيع نطاق وصولها إلى أوكرانيا بحلول وقتٍ ما من هذا العام.

ومع أحدث إضافة، تدعم البطاقة الآن ١٤ عملة مشفرة، بما في ذلك كاردانو (ADA) وAVAX وباينانس كوين (BNB) وبيتكوين (BTC) وباينانس يو إس دي (BUSD) وبولكادوت (DOT) وإيثريوم (ETH) وإس إس لازيو فان توكن (LAZIO) وإف سي بورتو فان توكن (PORTO) وسانتوس إف سي فان توكن (SANTOS) وSHIB وسوايب (SXP) وتيثر (USDT) وXRP.

والإضافات الجديدة إلى العملات المشفرة المدعومة لا تغير تفضيلات الدفع الحالية لأولئك الذين يستخدمون بالفعل باينانس كارد.

في وقتٍ سابق من هذا العام، أضافت وايركس AVAX إلى قائمتها الكبيرة بالفعل من عروض العملات على بطاقة العملات المشفرة الخاصة بها. وتوفر المنصة للمستخدمين القدرة على الدفع بـ ٦١ عملة مختلفة، سواء الورقية والعملات المشفرة.

قدمت نيكسو أيضًا بطاقة عملات مشفرة بالشراكة مع ماستركارد. حيث أعلنت نيكسو عن المشروع في عام ٢٠١٩، على الرغم من ظهوره أخيرًا بعد ثلاث سنوات تقريبًا. وعلى غرار باينانس كارد، فهي متاحة فقط للمقيمين في بلدان معينة في أوروبا.