أرغو بلوكتشين تحافظ على صرف بيتكوين لسداد الديون إلى غالاكسي ديجيتال

تام شمس - الجمعة 5 أغسطس 2022 05:41 مساءً - تواصل شركة تعدين العملات المشفرة أرغو بلوكتشين بيع ممتلكاتها من بيتكوين (BTC) لخفض ديونها لشركة استثمار العملات المشفرة التابعة لمايكل نوفوغراتز "غالاكسي ديجيتال".

باعت أرغو ٨٨٧ عملة بيتكوين أخرى في يوليو لتقليل الالتزامات بموجب اتفاقية قرض مدعومة من بيتكوين مع غالاكسي ديجيتال، حسبما أعلنت الشركة يوم الجمعة.

ومع متوسط ​​سعر بيتكوين البالغ ٢٢٦٧٠ دولارًا، بلغ إجمالي المبيعات ٢٠,١ مليون دولار، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الحد الأقصى لرصيد القرض المستحق البالغ ٥٠ مليون دولار في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٢، احتفظت أرغو برصيد مستحق قدره ٦,٧٢ ملايين دولار فقط في إطار القرض المدعوم من بيتكوين، حسبما يشير الإعلان.

يأتي آخر بيع بعد وقت قصير من بيع أرغو ٦٣٧ بيتكوين أخرى في يونيو ٢٠٢٢ مقابل ١٥,٦ مليون دولار. وقجد ذكرت الشركة أنه بحلول نهاية ٣٠ يونيو، كان لدى أرغو رصيد مستحق قدره ٢٢ مليون دولار على القرض.

وعلى الرغم من صرف عملات بيتكوين بنشاط خلال الأشهر القليلة الماضية، لا تزال أرغو تمتلك مخزونًا ملحوظًا من بيتكوين. فاعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٢، كان لدى أرغو ما مجموعه ١٢٩٥ بيتكوين، مع ٢٢٧ من تلك تمثلها مكافئات بيتكوين.

وفي آخر تحديث تشغيلي، ذكرت أرغو أيضًا أن الشركة زادت حجم التعدين بشكل كبير في يوليو. فخلال شهر يوليو، قامت أرغو بتعدين ٢١٩ بيتكوين أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مقارنة بـ ١٧٩ بيتكوين في الشهر السابق. وبناءً على أسعار الصرف اليومية وأسعار العملات المشفرة خلال الشهر، بلغت عائدات التعدين في يوليو ٤,٧٣ ملايين دولار، في حين بلغت الإيرادات في يونيو ٤,٣٥ ملايين دولار.